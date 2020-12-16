Суд продовжить обирати запобіжний захід Януковичу 22 грудня

Печерський райсуд Києва оголосив перерву в судовому засіданні щодо обрання запобіжного заходу експрезиденту Віктору Януковичу до 22 грудня.

Про таке рішення оголосив суддя В'ячеслав Підпалий, передає кореспондент Укрінформу.

«Оголошується перерва до 22 грудня на 12-ту годину», - сказав Підпалий.

Це зроблено для того, щоб прокурори принесли на наступне засідання кілька довідок від державних органів.

До цього, як повідомляє у Фейсбуку ГО «Адвокатська дорадча група», на засіданні з'явилися платні адвокати Януковича – Олександр Горошинський, Віталій Сердюк та Ігор Федоренко (раніше суд призначив Януковичу держзахисника через неявку платних адвокатів).

За інформацією активістів, слідчий суддя виніс попередження згаданим адвокатам за неналежну поведінку, а саме - неявку у визначений час і місце на засідання з розгляду клопотання.

Один з прокурорів попросив суд визнати неповажними причини неприбуття держадвоката Владислава Шипоша на засідання у середу. Слідчий суддя вирішив звернутися до Центру з безоплатної правової допомоги із запитом щодо причини неявки.

Суд також відмовив у задоволенні низки клопотань захисту, зокрема, як уточнюють активісти – щодо допиту так званих "грузинських снайперів".

Після цього суд перейшов до розгляду клопотання щодо запобіжного заходу Януковичу по суті. Було заслухано прокурора, адвокатів, після чого суд перейшов до дослідження письмових матеріалів щодо клопотання.

Суддя прийняв рішення про те, щоб представники обвинувачення надали суду кілька довідок від державних органів.

Як повідомляв Укрінформ, 16 листопада Київський апеляційний суд частково задовольнив скаргу захисту експрезидента Віктора Януковича і скасував рішення про його заочний арешт.

Печерський районний суд Києва 12 травня 2020 року обрав Януковичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні за фактами організації низки тяжких і особливо тяжких насильницьких злочинів, у тому числі умисних вбивств, скоєних у період з 18 до 20 лютого 2014 року в центральній частині Києва щодо мітингувальників.

Це рішення давало право стороні обвинувачення почати щодо Януковича процедуру екстрадиції. Також прокурори мали намір звертатися до суду по дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia).

4 лютого 2015 року Верховна Рада позбавила Януковича звання президента через те, що він самоусунувся від виконання своїх обов'язків і втік з країни.

24 січня 2019 року Оболонський районний суд засудив Януковича до 13 років ув'язнення за державну зраду. 2 жовтня 2020 року Київський апеляційний суд відмовився скасувати цей вирок.