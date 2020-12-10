Призначений Януковичу державний адвокат вивчає справу - суд оголосив перерву

Печерський районний суд міста Києва 10 грудня продовжив засідання з обрання запобіжного заходу експрезиденту Віктору Януковичу у справі щодо організації насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У залі суду присутні представники обвинувачення, а також новопризначений державний адвокат Януковича.

Наразі суд оголосив перерву на більш як 2 години, щоб новий захисник зміг ознайомитися з матеріалами клопотання, оскільки, за словами адвоката, його "призначили лише у четвер".

Як повідомлялося, на засіданні 9 грудня суд відмовився відводити одного з його платних адвокатів, Олександра Горошинського, а також двох прокурорів — Олексія Донського і Дениса Іванова.

Крім того, суд призначив Януковичу державного адвоката, тому що його захисники не з’явились на засідання після перерви, про яку ж самі і попросили.

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16 листопада Київський апеляційний суд частково задовольнив скаргу захисту експрезидента Віктора Януковича і скасував рішення про його заочний арешт.

Печерський районний суд Києва 12 травня 2020 року обрав колишньому президенту України Віктору Януковичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні за фактами організації низки тяжких і особливо тяжких насильницьких злочинів, у тому числі умисних вбивств, скоєних у період з 18 по 20 лютого 2014 року в центральній частині міста Києва (Майдані Незалежності та прилеглих вулицях) щодо мітингувальників.

Це рішення суду давало право стороні обвинувачення почати щодо Януковича процедуру екстрадиції. Також прокурори мали намір звертатися до суду щодо дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia).

4 лютого 2015 року Верховна Рада позбавила Януковича звання президента через те, що він самоусунувся від виконання своїх обов'язків і втік з країни.

24 січня 2019 року суд засудив Януковича до 13 років тюремного ув'язнення за державну зраду. Янукович назвав вирок незаконним і заперечує свою провину.

2 жовтня 2020 року Київський апеляційний суд відмовився скасовувати вирок Оболонського районного суду щодо експрезидента Віктора Януковича про 13 років ув'язнення за держзраду.