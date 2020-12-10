Призначений Януковичу державний адвокат вивчає справу - суд оголосив перерву

Призначений Януковичу державний адвокат вивчає справу - суд оголосив перерву

Укрінформ
Печерський районний суд міста Києва 10 грудня продовжив засідання з обрання запобіжного заходу експрезиденту Віктору Януковичу у справі щодо організації насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У залі суду присутні представники обвинувачення, а також новопризначений державний адвокат Януковича.

Наразі суд оголосив перерву на більш як 2 години, щоб новий захисник зміг ознайомитися з матеріалами клопотання, оскільки, за словами адвоката, його "призначили лише у четвер".

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Як повідомлялося, на засіданні 9 грудня суд відмовився відводити одного з його платних адвокатів, Олександра Горошинського, а також двох прокурорів — Олексія Донського і Дениса Іванова.

Крім того, суд призначив Януковичу державного адвоката, тому що його захисники не з’явились на засідання після перерви, про яку ж самі і попросили.

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16 листопада Київський апеляційний суд частково задовольнив скаргу захисту експрезидента Віктора Януковича і скасував рішення про його заочний арешт.

Печерський районний суд Києва 12 травня 2020 року обрав колишньому президенту України Віктору Януковичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні за фактами організації низки тяжких і особливо тяжких насильницьких злочинів, у тому числі умисних вбивств, скоєних у період з 18 по 20 лютого 2014 року в центральній частині міста Києва (Майдані Незалежності та прилеглих вулицях) щодо мітингувальників.

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Це рішення суду давало право стороні обвинувачення почати щодо Януковича процедуру екстрадиції. Також прокурори мали намір звертатися до суду щодо дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia).

4 лютого 2015 року Верховна Рада позбавила Януковича звання президента через те, що він самоусунувся від виконання своїх обов'язків і втік з країни.

24 січня 2019 року суд засудив Януковича до 13 років тюремного ув'язнення за державну зраду. Янукович назвав вирок незаконним і заперечує свою провину.

2 жовтня 2020 року Київський апеляційний суд відмовився скасовувати вирок Оболонського районного суду щодо експрезидента Віктора Януковича про 13 років ув'язнення за держзраду.

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