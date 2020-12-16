Навчання на карантині: з 19 грудня вводять нові обмеження для шкіл та вишів

Міністерство освіти та науки надало роз'яснення стосовно роботи навчальних закладів з 19 грудня, коли в дію вступають нові карантинні обмеження, схвалені Кабінетом Міністрів.

Як передає Укрінформ, відповідне роз'яснення оприлюднено на сайті Міністерства освіти та науки.

"Уряд продовжив дію карантину, встановленого через COVID-19, до 28 лютого 2021 року. Про актуальні протиепідемічні заходи, зокрема й ті, які стосуються закладів освіти, йдеться у постанові Кабінету Міністрів № 1236. Положення, зазначені в постанові, вступають у силу з 19 грудня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, на період дії карантину заборонено: відвідувати заклади освіти здобувачами освіти групами у понад 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти: відвідувати заклади освіти здобувачами освіти, якщо на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим COVID-19 перебуває понад 50% здобувачів освіти та персоналу закладу; проводити в закладах освіти масові заходи (вистави, свята, концерти) за участю дітей з більш ніж однієї групи/класу та за присутності глядачів.

В МОН нагадали, що додатково до обмежувальних протиепідемічних заходів, з 8 до 24 січня 2021 р. на території України заборонено відвідувати заклади освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім закладів дошкільної освіти та спеціальних закладів освіти.

Також під час карантину самоізоляції підлягають особи, які прибувають в Україну для навчання у закладах вищої освіти з держави або є громадянами (підданими) держав із значним поширенням COVID-19.

Утім, як відзначили в МОН, ця норма не застосовується до осіб, стосовно яких немає підстав вважати, що вони були в контакті з хворою на COVID-19 особою.

Самоізоляції також підлягають ті, хто прибуває з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, АР Крим та м. Севастополя, крім осіб, стосовно яких немає підстав вважати, що вони були в контакті з хворими на COVID-19.

Зокрема, ця норма щодо самоізоляції стосується: осіб, які мають намір вступити до закладів освіти, розташованих на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі; здобувачів освіти, які навчаються в закладах освіти, розташованих на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Міністерство освіти та науки надало рекомендації для шкіл у зв’язку з посиленням карантинних обмежень 8-24 січня 2021 року, Серед іншого, МОН рекомендувало школам розглянути можливість оголошення на цей період канікул, а також організувати в цей період навчання в дистанційному форматі.

9 грудня Кабінет міністрів ухвалив постанову № 1236 про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів, якою подовжив дію карантину, встановленого через COVID-19, до 28 лютого 2021 року.