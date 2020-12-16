Арешт без застави: Рада ухвалила закон про покарання за наркозлочини

Верховна Рада внесла зміни до статті 183 Кримінального процесуального кодексу України, яким надала право слідчим суддям або судам не визначати розмір застави у кримінальному провадженні щодо незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідний законопроєкт №3915, ініційований Президентом, “Про внесення зміни до статті 183 Кримінального процесуального кодексу України щодо права слідчого судді, суду не визначати розмір застави у кримінальному провадженні” підтримали в другому читанні і в цілому 263 народних депутати.

“Цілями та завданнями проєкту Закону є запровадження юридичного механізму реальної ізоляції (обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави) від суспільства осіб, які обґрунтовано підозрюються, обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених частиною третьою статті 307 Кримінального кодексу України”, - йдеться у пояснювальній записці.

Стаття 307 Кримінального кодексу стосується незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Ухвалений закон доповнює частину четверту статті 183 Кримінального процесуального кодексу України новим пунктом 5, передбачивши, що слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 і 178 Кримінального процесуального кодексу, має право не визначати розмір застави у кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених частиною третьою статті 307 Кримінального кодексу.

Очікується, що ухвалення закону дасть змогу правоохоронним органам України ефективніше протидіяти незаконному розповсюдженню на території України наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, призведе до зменшення обсягу незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, що у свою чергу суттєво зменшить негативні ризики для життя та здоров'я громадян України, насамперед молоді.