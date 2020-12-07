Поліція затримала 25 осіб, пов’язаних з наркоторгівлею

Поліція затримала 25 осіб, пов’язаних з наркоторгівлею

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Укрінформ
На Дніпропетровщині поліція провела спецоперацію та затримала 25 осіб, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків, які готувалися до вчинення злочинів на території області.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

“6 грудня поліцейські Управління карного розшуку спільно з Управлянням стратегічних розслідувань Дніпропетровської області із залученням полку поліції особливого призначення зупинили колону автомобілів, які рухались в бік м. Новомосковська. У 7 автомобілях знаходились близько 25 чоловіків та жінок, які за оперативною інформацією готувались до вчинення злочину на території одного із міст Дніпропетровської області”, - йдеться в повідомленні.

На даний момент в зупинених автомобілях тривають обшуки, в ході яких вилучено помпові рушниці та карабін.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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