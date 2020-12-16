Троє українців повернулися додому після ув’язнення в Лаосі - Денісова

В Україну із Лаоської Народно-Демократичної Республіки після звільнення з пенітенціарного закладу і тривалого переїзду повернулися троє українців.

Про це у Фейсбуці повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Укрінформ.

«500 днів тривала боротьба за долю громадян України, які перебували в ув’язнені в пенітенціарному закладі «Пхонгтхонг» у м. В’єнтьян Лаоської Народно-Демократичної Республіки. Наразі їх звільнено. Першого чоловіка було звільнено із зазначеного закладу 2 жовтня, а ще двох - 18 листопада. Після тривалого переїзду в ніч на 15 грудня вони прибули в Україну», - поінформувала вона.

За словами Денісової, системна робота щодо їхнього звільнення розпочалася влітку 2019 року.

Омбудсмен уточнила, що після оголошення пандемії COVID-19 вона повторно звернулася до верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет та до українського Посольства у Таїланді з проханням застосувати всі можливі інструменти, аби повернути в нашу державу наших співгромадян.

Денісова також подякувала Президенту Лаосу Буннянгу Ворачіту, який ухвалив рішення щодо звільнення українців, та верховному комісару ООН з прав людини Мішель Бачелет, яка сприяла вирішенню цього вкрай складного питання.

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«Окрема подяка Надзвичайному і Повноважному Послу України в Королівстві Таїланд та за сумісництвом в Лаоській Народно-Демократичній Республіці Андрію Бешті та всім працівникам Посольства за захист та дотримання законних прав та інтересів громадян України, які перебувають у Королівстві Таїланд, Лаоській Народно-Демократичній Республіці та Республіці Союз М’янма», - зазначила вона.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня двоє українців, яких три роки утримували в Іраку, - Євген Фоменков та Олександр Санпітер, повернулися в Україну.