Резніков розповів, які сервіси для переселенців запрацюють наступного року

Резніков розповів, які сервіси для переселенців запрацюють наступного року

Укрінформ
Наступного року для внутрішньо переміщених осіб заплановано відкриття нових електронних сервісів та адміністративних сервісів на контрольно-пропускних пунктах в'їзду-виїзду.

Про це на брифінгу в рамках форуму «Схід можливостей» заявив віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, передає кореспондент Укрінформу.

"Стосовно ВПО… Я хочу нагадати, що ми зробили сьогодні, що довідку ВПО не потрібно вже в паперовому режимі отримувати. Вона є доступною, якщо ви використовуєте додаток "Дія". На наступний рік запущено буде механізм для мешканців, які проживають на тимчасово окупованих територіях, програму "Е-малятко", яка забезпечує можливість фіксації народження дитини, розглядається алгоритм надання можливості для громадян подавати онлайн-заяву на отримання компенсації за зруйноване житло, отримання допомоги, правовий захист та інші послуги. Тобто, це в режимі онлайн», - повідомив Резніков.

Щодо спрощених умов вступу до вищих навчальних закладів випускників шкіл з тимчасово окупованих територій він зауважив, що наразі розширено до понад 90 перелік вишів, куди можна вступити без ЗНО.

Читайте також: Чотири нові ділянки розведення і КПВВ: що Україна запропонує на ТКГ

Крім того, Резніков повідомив, що обговорюється питання об’єднання в один центр тих, хто опікується ВПО з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей і Криму.

Триває також робота над покращенням сервісів на всіх КПВВ. Так, уже завтра на КПВВ «Новотроїцьке» в Донецькій області відкриють сервісний хаб, де можна отримати аптечні, поштові послуги, пенсії в Ощадбанку тощо.

«І на наступний рік для всіх ВПО, які перетинають КПВВ, ми плануємо всі 10 КПВВ забезпечити такими сучасними сервісами, такими хабами, де будуть і програма «Доступні ліки», і багато чого іншого», - пообіцяв Резніков і додав, що соціальні виплати та пенсії попри обмеження, пов’язані з пандемією коронавірусу, все одно нараховуються, тож усі пенсіонери, які в тому числі проживають на окупованих територіях, зможуть отримати їх у відділеннях Ощадбанку одразу після відкриття КПВВ з боку окупантів.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-