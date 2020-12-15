Резніков розповів, які сервіси для переселенців запрацюють наступного року

Наступного року для внутрішньо переміщених осіб заплановано відкриття нових електронних сервісів та адміністративних сервісів на контрольно-пропускних пунктах в'їзду-виїзду.

Про це на брифінгу в рамках форуму «Схід можливостей» заявив віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, передає кореспондент Укрінформу.

"Стосовно ВПО… Я хочу нагадати, що ми зробили сьогодні, що довідку ВПО не потрібно вже в паперовому режимі отримувати. Вона є доступною, якщо ви використовуєте додаток "Дія". На наступний рік запущено буде механізм для мешканців, які проживають на тимчасово окупованих територіях, програму "Е-малятко", яка забезпечує можливість фіксації народження дитини, розглядається алгоритм надання можливості для громадян подавати онлайн-заяву на отримання компенсації за зруйноване житло, отримання допомоги, правовий захист та інші послуги. Тобто, це в режимі онлайн», - повідомив Резніков.

Щодо спрощених умов вступу до вищих навчальних закладів випускників шкіл з тимчасово окупованих територій він зауважив, що наразі розширено до понад 90 перелік вишів, куди можна вступити без ЗНО.

Крім того, Резніков повідомив, що обговорюється питання об’єднання в один центр тих, хто опікується ВПО з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей і Криму.

Триває також робота над покращенням сервісів на всіх КПВВ. Так, уже завтра на КПВВ «Новотроїцьке» в Донецькій області відкриють сервісний хаб, де можна отримати аптечні, поштові послуги, пенсії в Ощадбанку тощо.

«І на наступний рік для всіх ВПО, які перетинають КПВВ, ми плануємо всі 10 КПВВ забезпечити такими сучасними сервісами, такими хабами, де будуть і програма «Доступні ліки», і багато чого іншого», - пообіцяв Резніков і додав, що соціальні виплати та пенсії попри обмеження, пов’язані з пандемією коронавірусу, все одно нараховуються, тож усі пенсіонери, які в тому числі проживають на окупованих територіях, зможуть отримати їх у відділеннях Ощадбанку одразу після відкриття КПВВ з боку окупантів.