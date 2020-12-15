Обмеження прав людини в Україні та світі через пандемію COVID-19 триватимуть – експерт

Обмеження прав людини в Україні і світі, пов’язані з пандемією COVID-19, у 2021 році триватимуть.

Таку думку висловив політичний аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Андрій Сухарина під час круглого столу в Укрінформі на тему «Україна-2021: виклики та загрози».

«В наступному році особливого покращення з правами людини не відбудеться скоріш за все, тому що це справа, яка триває впродовж тривалого періоду, права людини дуже легко втратити і дуже важко здобувати і поширювати. У нас є дві тенденції з правами людини і сприйняттям їх громадянами, кожна з яких є не дуже хорошою. Перш за все, що трапилося у 2020 році? Україна, загалом увесь демократичний світ стикнулись із небаченими раніше обмеженнями, які стосувалися в тому числі прав людини. Існує пандемія коронавірусу, якій потрібно запобігати, існують обмежувальні заходи, які намагаються цю епідемію призупинити, зменшити», - сказав Сухарина.

Він зазначив, що дослідження проводилось у 2016, 2018 і 2020 роках, в ньому запитувалось про рівень дотримання прав людини. В 2020 році оцінки не є особливо високими, але вони вищі, ніж у 2018 і 2016 роках.

«На практиці вони скоріш за все такими не є, тому що у нас багато обмежень, ситуація з правами людини стала гіршою не тільки в Україні, а й по всьому світу через зовнішні обмеження. При цьому громадяни сприймають ситуацію краще, ніж раніше. Це говорить лише про те, що об’єктивна реальність і думка людей про цю реальність – це дві великі різниці», - зауважив експерт.

Сухарина додав, що є дві крайнощі, які можуть трапитись. Перша – ситуація з правами людини може ставати гіршою, може не змінюватися, але люди думатимуть, що вона ставатиме кращою, оскільки їм розказуватимуть, як стало краще, як нас захищають поліція, суди тощо. Друга альтернатива – думка, що все пропало, нічого хорошого не відбувається, свої права захистити не можна, держава нас ніколи не захистить.

«Ми розуміємо: найбільш вірогідним сценарієм щодо дотриманню прав людини в 2021 році залишиться велика частина обмежень, пов’язаних з COVID-19. Але експерти, ЗМІ повинні чітко показувати проблеми, говорити про ті речі, які погано функціонують. З іншого боку, ми не можемо вдатися в тотальну зраду і говорити, що все пропало, тому що це демотивує людей ще більше і вони взагалі не ставитимуть цінність прав людини за першопочаткові пріоритети. Тому з одного боку потрібна аргументована критика, з іншого – розуміння того, що багато що в наших руках і ми можемо добиватися цього», - сказав Сухарина.

За його словами, обмежити права достатньо легко, відновити їх складно. Це ілюструють цифри, які отримали соціологи, заміряючи ті чи інші обмеження, введені внаслідок COVID-19, і їх підтримку людьми.

«Здебільшого громадяни підтримують дві групи обмежень. Перша група – це ті, щодо яких влада пояснила, навіщо вони вводяться і де є реальна загроза поширення захворюваності – як масові заходи, богослужіння в церквах. З іншого боку, громадяни підтримали фактично ті обмеження, ефективність яких дуже сумнівна, але які не стосуються більшості людей особисто. Скажімо, потреба 14-денної самоізоляції людей, які повернулися з-за кордону, заборона в'їзду іноземців», - розповів експерт.

Він акцентував, що ми, з одного боку, цінуємо права людини, але коли це стосується нас самих. А коли це стосується якихось ширших категорій, з тим є проблема.

«І це буде викликом у наступному році – що ми будемо відстоювати права, які стосуються нас особисто. Але чи готові ми відстоювати права тої меншості, які можуть бути в них обмежені?» - зробив короткий висновок Сухарина.