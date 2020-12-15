Головаха вважає, що для внутрішньополітичного загострення немає підстав

Можливість серйозних внутрішньополітичних загроз у 2021 році невелика, оскільки українці остаточно обрали в 2014 році геополітичний вектор розвитку, який підтримує і влада, і громадяни.

Таку думку висловив доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАН України, заступник директора Інституту соціології НАНУ Євген Головаха на круглому столі в Укрінформі на тему: «Україна-2021: виклики та загрози».

«Геополітичний напрямок, який українці остаточно обрали в 2014 році, підтримують і влада, і громадяни. А те, що в нас є опозиція, яка зорієнтована на контакти з Росією, то вони віддзеркалюють думку менше чверті населення і впливатимуть на тих людей, які завжди були орієнтовані на цей напрямок, але не можуть стати чинником, який викличе суттєві протестні настрої чи проблеми для країни», - вважає Головаха.

На його думку, політичне протистояння на виборах минулого року змінилося затишшям внаслідок вирівнювання рейтингів основних політичних сил, що також дає підстави для сприятливих внутрішньополітичних прогнозів.

«У нас було сильне протистояння наприкінці минулого року, і з точки зору громадської думки теж, а за рік фігуранти майже зрівнялися в політичному сенсі. Якщо минулого року Зеленський і «Слуги народу» мали незаперечну перевагу, і це дуже непокоїло тих, хто мав 25%, то тепер вони майже зрівнялися в оцінці громадської думки і градус протистояння знизився», - зазначив Головаха.

Натомість, за його словами, людей більше цікавлять соціально-економічні проблеми та виклики, пов’язані з пандемією, і ця тенденція зберігатиметься.

«Найбільше, що непокоїть експертів, а це політичні суперечності й протистояння, не дуже турбує громадську думку на тлі таких особистих проблем, як безробіття й ціни, а до цього корупція й COVID. Тобто, людей непокоїть економічний стан країни. Коли ми говоримо про ризики й загрози, то нас найбільше цікавить, чи є ресурс виживання», - зазначив експерт.

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