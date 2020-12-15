Вбивство українця у Лісабоні: главу МВС Португалії закликають піти у відставку

Міністра внутрішніх справ Португалії Едуардо Кабріту закликають подати у відставку на тлі обурення вбивством громадянина України прикордонниками в аеропорту Лісабона.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

Українця Ігоря Гоменюка після двох днів тримання під вартою через те, що прибув в Португалію без візи і відмовлявся сісти на рейс додому, вбили троє португальських прикордонників. Вони зв'язали Гоменюку руки й ноги, після чого жорстоко побили і задушили його.

Прокурори, які висунули офіцерам обвинувачення у вбивстві, заявили, що коли Гоменюк впав на підлогу, чоловіки "били його ногами і розкладним кийком по тулубу". Вони залишили жертву на підлозі, у кайданках і зі зв'язаними ногами.

Кабріта минулого тижня оголосив про відставку голови португальської прикордонної служби SEF. За його словами, це було зроблено в рамках плану реструктуризації, націленого на чіткий розподіл поліцейських та адміністративних функцій служби у роботі з іммігрантами. Він також погодився виплатити компенсацію сім'ї жертви.

Опозиційні сили в Португалії закликали Кабріту піти у відставку, оскільки він за 6 місяців так і не провів належного розслідування злочину. Крім того, він не запропонував рідним Гоменюка підтримку, пише видання.

Сам міністр сказав під час пресконференції минулого тижня, що розмовляв з послом України і висловив співчуття сім'ї Гоменюка. У вівторок, 15 грудня, Кабріту чекає допит в парламентському комітеті.

«Це ганьба, що португальському уряду знадобилося так багато місяців, щоб ухвалити ці рішення. І це сталося лише через тиск ЗМІ», - наголосив депутат від опозиційної Соціал-демократичної партії Дуарте Маркес.

Внутрішнє розслідування МВС Португалії виявило, що у Гоменюка були судоми за день до смерті, але співробітники SEF не змогли забезпечити його ліками від епілепсії.

У звіті, який є в розпорядженні видання, докладно описується, як Гоменюк перебував зв'язаний скотчем понад сім годин без доступу до їжі та води, що призвело до "повільної асфіксії..., що, зрештою, призвело до його смерті".

Згідно з документом, при розтині було виявлено синці, зламане ребро та сліди від побиття чоботами.

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Згідно з повідомленням, кілька інших працівників SEF, включаючи медсестру, кілька разів заходили в приміщення протягом годин, коли Гоменюка били, і чули його крики, але не зупинили злочин і не повідомили про інцидент.

У звіті міститься висновок, що офіцери «навмисно змовчали, аби уникнути будь-яких кримінальних чи дисциплінарних заходів».

Спочатку причиною смерті називали серцевий напад, проте нова експертиза та поліцейське розслідування дійшли висновку, що причиною смерті стали «важкі травматичні ушкодження», йдеться у публікації.

Після цього Кабріта наказав провести внутрішнє розслідування і звільнив директора Лісабонського прикордонного управління та його заступника. Центр для тимчасово затриманих в аеропорту пройшов так звані «радикальні зміни», перш ніж його знову відкрили.

Маркес заявив, що заходи включали встановлення тривожної кнопки у камері для затриманих. Однак, за словами депутата, цього недостатньо. Він закликав до вирішення «структурних проблем» у тому, як SEF поводиться з мігрантами, а також в умовах перебування в центрах для затриманих.

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Коста сказав, що «повністю довіряє» Кабріті. Сам міністр заявив, що його совість чиста і що він повністю упевнений у людях, які зараз керують SEF.

За словами Кабріти, смерть Гоменюка була «абсолютно неприйнятною і повністю суперечить португальській повазі до прав людини». Він запевнив, що Португалія «чудово приймає мігрантів».

Вдова українця Оксана Гоменюк заявила: «Я ніколи не думала, що щось таке може статися в європейській країні, де права людини - понад усе. Кожного разу, коли я чую слово "Португалія", в мене з'являється ненависть до країни. Я навіть не можу промовити це слово. Так багато людей бачили його, і ніхто не допоміг. Я досі не можу повірити», - наголосила вона в інтерв'ю для португальського телеканалу SIC.

Представник португальської Amnesty International Педро Нето заявив, що інцидент з громадянином України - не поодинокий випадок, раніше також траплялося неналежне поводження з іноземцями, що прибувають до Португалії. На його думку, для вирішення питання потрібно краще дбати про підготовку співробітників прикордонної служби.

Як повідомляв Укрінформ, у березні 2020 року 40-річного Гоменюка затримали в аеропорту Лісабона за спробу в’їхати в країну без дійсної візи. Невдовзі після затримання він помер. Трьох офіцерів SEF, причетних до інциденту, затримали та висунули їм обвинувачення у вбивстві.

Фото: Horacio Villalobos/Corbis/Getty Images