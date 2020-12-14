McDonald's, Apple та інші: в Україні дедалі більше компаній переходять на державну мову

Кампанія на підтримку імплементації мовного законодавства набирає надзвичайних обертів.

Як передає Укрінформ, про це Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь повідомив у Фейсбуці.

"З 16 січня 2020 року відповідно до статті 30 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслугов

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увати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги державною мовою. Тим часом кампанія на підтримку імплементації мовного законодавства набирає надзвичайних обертів", - написав Кремінь.

Зокрема, він зазначив, що в мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's не тільки створили українськомовне меню, але й заявили, що українська мова є пріоритетною і в спілкуванні з відвідувачами. Там також нагадали, що згідно з українським законодавством, основною мовою комунікації, в тому числі офіційної документації, рекламної комунікації, спілкування у соцмережах в компанії McDonald’s в Україні є українська.

За його словами, аналогічним шляхом дотримання національного мовного законодавства та поширення інформації про Україну стали й інші відомі установи та організації. "Так, у всесвітньо відомому віденському Музеї історії мистецтв з’явився аудіогід українською; компанія Apple розмістила вакансію аналітика анотацій зі знанням української мови для команди голосового помічника Siri; Netflix заявив про створення української версії сервісу тощо", - написав Кремінь.

Він додав, що днями мережа супермаркетів МегаМаркетта, кінотеатрів KINOMAN, готель Mercure Kyiv Congress Hotel, парк розваг Дитяча Планета в Cosmopolite Multimall, ресторан-броварня Cosmopolite аналогічно заявили про свою позицію на підтримку імплементації ст. 30 мовного закону.

Кремінь закликав інші мережі також провести відповідну роз’яснювальну роботу з персоналом та повідомити про перехід на українську своїх відвідувачів.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" 25 квітня 2019 року. Його статті впроваджуються в дію поетапно. Переважна більшість його норм закону набули чинності з 16 липня 2019 року.

Зокрема, згідно з цим законом, вся реклама в Україні з 16 січня 2020 року повинна бути лише українською мовою. Також закон зобов’язує усіх представників влади говорити українською та збільшує кількість української мови у ЗМІ.