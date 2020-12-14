McDonald's, Apple та інші: в Україні дедалі більше компаній переходять на державну мову

McDonald's, Apple та інші: в Україні дедалі більше компаній переходять на державну мову

Укрінформ
Кампанія на підтримку імплементації мовного законодавства набирає надзвичайних обертів.

Як передає Укрінформ, про це Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь повідомив у Фейсбуці.

"З 16 січня 2020 року відповідно до статті 30 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслугов

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увати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги державною мовою. Тим часом кампанія на підтримку імплементації мовного законодавства набирає надзвичайних обертів", - написав Кремінь.

Зокрема, він зазначив, що в мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's не тільки створили українськомовне меню, але й заявили, що українська мова є пріоритетною і в спілкуванні з відвідувачами. Там також нагадали, що згідно з українським законодавством, основною мовою комунікації, в тому числі офіційної документації, рекламної комунікації, спілкування у соцмережах в компанії McDonald’s в Україні є українська.

За його словами, аналогічним шляхом дотримання національного мовного законодавства та поширення інформації про Україну стали й інші відомі установи та організації. "Так, у всесвітньо відомому віденському Музеї історії мистецтв з’явився аудіогід українською; компанія Apple розмістила вакансію аналітика анотацій зі знанням української мови для команди голосового помічника Siri; Netflix заявив про створення української версії сервісу тощо", - написав Кремінь.

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Він додав, що днями мережа супермаркетів МегаМаркетта, кінотеатрів KINOMAN, готель Mercure Kyiv Congress Hotel, парк розваг Дитяча Планета в Cosmopolite Multimall, ресторан-броварня Cosmopolite аналогічно заявили про свою позицію на підтримку імплементації ст. 30 мовного закону.

Кремінь закликав інші мережі також провести відповідну роз’яснювальну роботу з персоналом та повідомити про перехід на українську своїх відвідувачів.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" 25 квітня 2019 року. Його статті впроваджуються в дію поетапно. Переважна більшість його норм закону набули чинності з 16 липня 2019 року.

Зокрема, згідно з цим законом, вся реклама в Україні з 16 січня 2020 року повинна бути лише українською мовою. Також закон зобов’язує усіх представників влади говорити українською та збільшує кількість української мови у ЗМІ.

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