Кремінь закликає депутатів усіх рівнів виконувати закон про мову

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав депутатів рад усіх рівнів неухильно виконувати мовне законодавство.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Фейсбуці.

"Враховуючи публічну інформацію, неодноразові звернення та скарги громадян, які надходять до Секретаріату Уповноваженого, хотів би ще раз наголосити, що, відповідно до статті 12 Закону, робочою мовою діяльності органів місцевого самоврядування, у тому числі мовою засідань, заходів, зустрічей, документообігу та діловодства, є державна мова. Тому звертаюся до депутатів рад усіх рівнів неухильно виконувати мовне законодавство", - написав Кремінь.

Він зазначив, що надзвичайно важливо, щоб з моменту початку виконання своїх обов’язків новообрані органи місцевого самоврядування, міські голови, голови ОТГ, секретарі місцевих рад, депутати та працівники апаратів місцевих рад та виконкомів дотримувались українського законодавства, зокрема, Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.

Також Кремінь нагадав, що з 16 січня 2021 року всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, повинні обслуговувати споживачів та надавати інформацію про товари та послуги державною мовою.

"Тож, закликаю представників місцевої влади України від Львівщини до Луганщини, від Харківщини до Херсонщини, від Миколаївщини до Чернігівщини забезпечити імплементацію цієї норми та мовного законодавства в цілому на підприємствах, в торговельних мережах, в установах та організаціях комунальної форми власності", - написав мовний омбудсмен.

За його словами, дуже важливо сприяти опануванню державною мовою громадянами України, створювати умови для поліпшення якості викладання в закладах освіти, відкривати курси з вивчення української мови, в тому числі за професійним спрямуванням, підтримувати книговидання і книгорозповсюдження, заохочувати заклади культури та мистецтва.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" 25 квітня 2019 року. Його статті впроваджуються в дію поетапно. Переважна більшість його норм закону набули чинності з 16 липня 2019 року.

Зокрема, згідно з цим законом, вся реклама в Україні з 16 січня 2020 року повинна бути лише українською мовою. Також закон зобов’язує усіх представників влади говорити українською та збільшує кількість української мови у ЗМІ.