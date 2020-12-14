Зеленський закликав прискорити добудову приймальних відділень екстреної меддопомоги

Президент Володимир Зеленський закликав пришвидшити добудову приймальних відділень екстреної медичної допомоги.

Про це він заявив на традиційній селекторній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

Як зазначається, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов повідомив на нараді, що вже готова половина з 210 обіцяних приймальних відділень екстреної медичної допомоги.

«Знаю, що через епідемію будівництво розпочалося значно пізніше від запланованого і що друга половина відділень вже має завершену проектну документацію. Але вважаю, що треба пришвидшитися, наскільки це можливо. Ці відділення – не просто проєкти будівництва. Це життя та здоров'я наших людей», – сказав у цьому зв'язку Зеленський.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль поінформував, що нині для хворих на COVID-19 виділено понад 63 тис. ліжок, більш як 35 тис. із них підключені до кисню. Зайнято такими пацієнтами понад 27 тис. ліжок. Також триває вдосконалення процесу маршрутизації хворих, додав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, минулої доби в Україні зареєстровано 6 451 новий випадок коронавірусної хвороби. Загалом за час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 900 666 осіб, з них 506 718 уже одужали, померло 15 247 пацієнтів.