Області з найвищим показником захворюваності на COVID-19

Станом на 14 грудня найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксовано в Києві, а також у Черкаській, Чернігівській, Сумській, Запорізькій , Київській областях.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Києві - 746 на 100 тисяч населення.

Також високий рівень захворюваності у Черкаській (731,3 на 100 тис. населення), Чернігівській (609,6), Сумській (707,1), Запорізькій (705,1) та Київській (646,9) областях.

Середній показника захворюваності на COVID-19 по Україні становить 450,4 на 100 тис. населення.

Завантаженість лікарень загалом по країні за останні 5 днів складає 43,3% станом на 13 грудня, у Києві цей показник - 51,3%.

Найвищий рівень завантаженості COVID-ліжок у Миколаївській (64,7%), Херсонській (51,3%), Черкаській (56,5), Чернігівській (52,4) областях.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 14 грудня лабораторно підтверджено 900 666 випадків COVID-19, з них за останню добу - 6 451.