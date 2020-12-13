Представник Варфоломія очолює літургію з нагоди завершення реставрації Андріївської церкви

Представник Варфоломія очолює літургію з нагоди завершення реставрації Андріївської церкви

Укрінформ
Екзархи Вселенського Патріарха в Україні 13 грудня звершують богослужіння в Андріївській церкві Києва, яку вперше відкриють після 11-річної реставрації.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі, що є в розпорядженні агентства.

У неділю 13 грудня о 9:00 в Андріївському храмі (Київ, Андріївський узвіз, 23) почалася урочиста Літургія, яку очолює особливий представник Вселенського Патріарха Варфоломія - митрополит Гальський Еммануїл (Адамакіс) у співслужінні Екзарха (посла) Вселенського Патріарха Варфоломія в Україні - єпископа Команського Михаїла (Аніщенка) з нагоди завершення 11-річної реставрації Андріївської церкви, яка тепер стане головним храмом Ставропігії, тобто представництва Вселенської Патріархії в Україні.

Близько 12:00 на сходах Андріївської церкви відбудеться брифінг представників Вселенської Патріархії: митрополита Гальський Еммануїла та єпископа Команського Михаїла, щодо роботи Ставропігії Вселенського Патріарха в Україні.

Урочисте богослужіння завершиться коротким концертом духовної музики у виконанні гурту «Хорея козацька» під керівництвом Тараса Компаніченка.

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Як повідомлялося, рішення про відновлення своєї ставропігії в Києві було прийнято Синодом Константинопольської православної церкви під головуванням патріарха Варфоломія 11 жовтня 2018 року.

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18 жовтня 2018 року Верховна Рада ухвалила закон «Про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника «Софія Київська», згідно з яким Андріївська церква передана в постійне і безоплатне користування Вселенському патріархату.

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11 січня 2019 року Ставропігію Вселенського Патріархату в Україні очолив архімандрит Михаїл (Аніщенко), а 8 листопада 2020 року він підвищений до сану єпископа з титулом - Команський.

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