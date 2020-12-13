Представник Варфоломія очолює літургію з нагоди завершення реставрації Андріївської церкви

Екзархи Вселенського Патріарха в Україні 13 грудня звершують богослужіння в Андріївській церкві Києва, яку вперше відкриють після 11-річної реставрації.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі, що є в розпорядженні агентства.

У неділю 13 грудня о 9:00 в Андріївському храмі (Київ, Андріївський узвіз, 23) почалася урочиста Літургія, яку очолює особливий представник Вселенського Патріарха Варфоломія - митрополит Гальський Еммануїл (Адамакіс) у співслужінні Екзарха (посла) Вселенського Патріарха Варфоломія в Україні - єпископа Команського Михаїла (Аніщенка) з нагоди завершення 11-річної реставрації Андріївської церкви, яка тепер стане головним храмом Ставропігії, тобто представництва Вселенської Патріархії в Україні.

Близько 12:00 на сходах Андріївської церкви відбудеться брифінг представників Вселенської Патріархії: митрополита Гальський Еммануїла та єпископа Команського Михаїла, щодо роботи Ставропігії Вселенського Патріарха в Україні.

Урочисте богослужіння завершиться коротким концертом духовної музики у виконанні гурту «Хорея козацька» під керівництвом Тараса Компаніченка.

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Як повідомлялося, рішення про відновлення своєї ставропігії в Києві було прийнято Синодом Константинопольської православної церкви під головуванням патріарха Варфоломія 11 жовтня 2018 року.

18 жовтня 2018 року Верховна Рада ухвалила закон «Про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника «Софія Київська», згідно з яким Андріївська церква передана в постійне і безоплатне користування Вселенському патріархату.

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11 січня 2019 року Ставропігію Вселенського Патріархату в Україні очолив архімандрит Михаїл (Аніщенко), а 8 листопада 2020 року він підвищений до сану єпископа з титулом - Команський.