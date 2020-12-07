Епіфаній та представник Варфоломія відслужили літургію в Чернігові

У Катерининській церкві Чернігова відслужили божественну літургію з нагоди храмового свята - Дня святої великомучениці Катерини та преподобного Меркурія Чернігівського.

Вона традиційно пройшла за участю Предстоятеля ПЦУ митрополита Київського і всієї України Епіфанія та вперше - екзарха Вселенського патріархату в Україні єпископа Команського Михаїла. Про це кореспондентові Укрінформу повідомив настоятель храму отець Роман (Кіник).

"Сьогодні ми зустрічали Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля ПЦУ Епіфанія і разом з ним - екзарха Вселенського патріархату в Україні єпископа Команського Михаїла. Думаю, в історії Катерининської церкви такого випадку - присутності на богослужінні представника іншої помісної церкви - ще не було. І представник Вселенського патріарха Варфоломія служив у нас уперше", - сказав священник.

За його словами, разом із високими гостями участь у літургії взяли також архієпископ Чернігівський та Ніжинський Євстратій (Зоря) та багато інших священнослужителів області.

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Отець Роман додав, що цього разу святкове богослужіння з Катерининського храму Суспільне телебачення транслювало на всю Україну.

"Це була велика радість для всіх нас", - сказав настоятель.

Людей на службі, зазначив він, через карантин було не дуже багато, але й не мало. Всі присутні дотримувалися карантинних заходів.

По закінченню літургії митрополит Епіфаній вручив медалі "За жертовність і любов до України" матерям загиблих і нагороджених посмертно захисників. Грамоти від Предстоятеля ПЦУ та її Чернігівської єпархії отримали також волонтери й активні члени релігійної громади.

Чернігівська церква св. вмч Катерини є найвизначнішою в Україні пам’яткою стилю українського (козацького) відродження ХVІІ-ХVІІІ ст., що збереглася в автентичному вигляді. Свого часу її збудували на честь переможної звитяги козаків Чернігівського полку, проявленої під час штурму турецької фортеці Азов у 1696 році. Освячення храму відбулося в 1715 році.

День св. вмч Катерини православною церквою традиційно відзначається 7 грудня.

Фото Олега Головатенка