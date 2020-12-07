Епіфаній та представник Варфоломія відслужили літургію в Чернігові
Вона традиційно пройшла за участю Предстоятеля ПЦУ митрополита Київського і всієї України Епіфанія та вперше - екзарха Вселенського патріархату в Україні єпископа Команського Михаїла. Про це кореспондентові Укрінформу повідомив настоятель храму отець Роман (Кіник).
"Сьогодні ми зустрічали Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля ПЦУ Епіфанія і разом з ним - екзарха Вселенського патріархату в Україні єпископа Команського Михаїла. Думаю, в історії Катерининської церкви такого випадку - присутності на богослужінні представника іншої помісної церкви - ще не було. І представник Вселенського патріарха Варфоломія служив у нас уперше", - сказав священник.
За його словами, разом із високими гостями участь у літургії взяли також архієпископ Чернігівський та Ніжинський Євстратій (Зоря) та багато інших священнослужителів області.
Отець Роман додав, що цього разу святкове богослужіння з Катерининського храму Суспільне телебачення транслювало на всю Україну.
"Це була велика радість для всіх нас", - сказав настоятель.
Людей на службі, зазначив він, через карантин було не дуже багато, але й не мало. Всі присутні дотримувалися карантинних заходів.
По закінченню літургії митрополит Епіфаній вручив медалі "За жертовність і любов до України" матерям загиблих і нагороджених посмертно захисників. Грамоти від Предстоятеля ПЦУ та її Чернігівської єпархії отримали також волонтери й активні члени релігійної громади.
Чернігівська церква св. вмч Катерини є найвизначнішою в Україні пам’яткою стилю українського (козацького) відродження ХVІІ-ХVІІІ ст., що збереглася в автентичному вигляді. Свого часу її збудували на честь переможної звитяги козаків Чернігівського полку, проявленої під час штурму турецької фортеці Азов у 1696 році. Освячення храму відбулося в 1715 році.
День св. вмч Катерини православною церквою традиційно відзначається 7 грудня.
Фото Олега Головатенка