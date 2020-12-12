У річницю затримання підозрюваних у справі Шеремета на Банковій проходить акція

Під Офісом Президента на вулиці Банковій у Києві у річницю затримань у справі вбивства журналіста Павла Шеремета активісти розпочали акцію під назвою "Похорон правосуддя".

Участь у заході беруть декілька сотень осіб, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Біля ОП та на Банковій також є чимало автомобілів поліції та правоохоронців.

Акція на Банковій / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Активісти принесли труну білого кольору із надписом «Весна пройшла, невинних садять». Лунає сумна, траурна музика.

Також серед присутніх є дівчина, символічно переодягнута у Феміду у чорному одязі, із зав’язаними очима і яка тримає у руках Конституцію та терези, у яких з одного боку – приклеєний телефон, як символ "телефонного права".

Активісти тримають у руках лампадки та вінки, які ставлять на труну.

Серед учасників заходу – представники Нацкопусу, волонтери, інші активісти.

Наразі мітингувальники збираються йти під МВС і Офіс генпрокурора.

Тим часом у пресслужбі Нацполіції заявили, що правоохоронці не обмежують доступ громадян до Офісу Президента під час масових заходів.

"Правоохоронці стежать за правопорядком і проводять превентивні заходи. Перед Офісом Президента облаштовані святкові локації, а також заплановані інші заходи. Зважаючи на це, поліцейські посилили заходи безпеки. Поліція діалогу роз’яснює вимоги Уряду щодо необхідності дотримання карантинних обмежень, також проводяться поверхневі перевірки. При цьому доступ громадян на територію не обмежений", - йдеться у повідомленні поліції.

Як повідомляв Укрінформ, ветерана АТО і музиканта Андрія Антоненка, лікарку і волонтерку Юлію Кузьменко і медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь рівно рік тому затримали як підозрюваних у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Дугарь у травні 2020 року обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. грн. 11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Антоненко залишається у СІЗО.

25 серпня Шевченківський районний суд обрав усім обвинуваченим у цій справі запобіжні заходи: Антоненку - тримання під вартою, Кузьменко - цілодобовий домашній арешт, але без електронного браслета, Дугарь - заставу в розмірі 168 тис. 160 грн.

4 вересня суд визначив присяжних у цій справі.

10 грудня суд продовжив запобіжні заходи усім обвинуваченим до 7 лютого.