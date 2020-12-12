Президент привітав відкриття відреставрованої Андріївської церкви

Президент Володимир Зеленський привітав відкриття після реставрації Андріївської церкви.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Радію, що ця унікальна пам’ятка архітектури нарешті відкриває двері для відвідувачів після тривалої реставрації. Відтепер кияни та гості столиці зможуть на власні очі побачити її чудову архітектуру та живопис», - зазначив Зеленський.

Він висловив упевненість, що наступного року українці матимуть ще більше таких приводів для радості, адже у 2021 році розпочнеться відновлення великої кількості пам’яток культури та архітектури в межах Національної програми «Велике будівництво».

Зі свого боку гендиректор Національного заповідника «Софія Київська» Неля Куковальська подякувала всім, хто допомагав реалізувати масштабний проєкт.

Андріївську церкву офіційно відкрито 12 грудня після реставрації, що тривала 11 років. За цей час майстри відновили оригінальний колір стін, укріпили схил, фундаменти церкви та стилобату. Також проведено реконструкцію іконостасу авторства видатного архітектора Бартоломео Растреллі, якому повернуто автентичне розташування ікон.

У церкві встановлено сучасне освітлення, а для людей з вадами зору та дитячих екскурсій майстри вилили з гіпсу окремі елементи оздоблення храму, до яких можна доторкнутися та відчути їхню форму.

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З 15 грудня Андріївська церква відчинить двері для відвідувачів.

Щонеділі та на свята тут відбуватимуться богослужіння, а в інші дні церква працюватиме як музей.

Андріївська церква, розташована на Андріївському узвозі у Києві, споруджена за проєктом архітектора Бартоломео Растреллі у стилі бароко, вона є пам’яткою архітектури та монументального живопису XVIII ст. світового значення, входить до складу Національного заповідника «Софія Київська».

Церкву внесено до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і незабаром Україна подаватиме номінаційне досьє для включення Андріївської церкви до основного переліку.