Підпали, несправність і перегрів двигуна: цьогоріч горіли майже 3,9 тисячі авто

Цього року в Україні зафіксовано майже 3,9 тис. пожеж транспортних засобів, зокрема за минулу добу зареєстровано 13 таких випадків.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Укрінформ.

"Від початку року сталося майже 3 тис. 900 пожеж транспортних засобів. Лише минулої доби горіло 13 машин", - зазначають рятувальники.

Зокрема, у пресслужбі ДСНС розповіли, що 11 грудня надійшло повідомлення про пожежу у дворі багатоповерхівки Саксаганського району міста Кривий Ріг. Виявилося, що на тимчасовій зупинці зайнявся легковий автомобіль Dacia Logan. Пожежу оперативно ліквідували. Вогнем пошкоджено салон автомобіля, лобове скло, водійські дверцята.

А 10 грудня до Служби порятунку надійшло повідомлення про займання позашляховиків у Київському районі Харкова. Горіли 2 автомобілі: Infiniti FX-37, 2011 року випуску, та Toyota Land Cruiser 200, 2014 року випуску. Пожежу загасили, обставини та причини події встановлюються.

У ДСНС зазначають, що найчастіше займання в транспортних засобах виникають через несправність деталей чи системи електроживлення, перегрів двигуна, порушення правил безпечної експлуатації, а також унаслідок умисних підпалів тощо.