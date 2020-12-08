У центрі Одеси в авто на парковці кинули «коктейль Молотова»

Одеські поліцейські встановлюють особу, яка намагалася підпалити автомобіль місцевої жительки в центрі міста.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Приморський відділ поліції в м. Одесі.

“Зловмисник кинув на капот BMW, припаркованій на вулиці Канатній, пляшку із займистою сумішшю, підпаливши її, однак розповсюдитися вогню завадив охоронець парковки, який вчасно погасив полум'я”, - йдеться у повідомленні.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції.

Правоохоронці вилучили речові докази та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.15 ч.2 ст.194 (Замах на вмисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу) Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.