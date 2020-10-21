На Одещині кинули «коктейль Молотова» у офіс інтернет-газети

У смт Великодолинське Одеської області двоє зловмисників закинули в ніч проти середи, 21 жовтня, «октейль Молотова» в офіс редакції інтернет-газети «Альтернатива.орг».

Як повідомляє Укрінформ, про це розповів головний редактор видання Роман Варшанідзе.

«Двоє невідомих розбили опівночі вікно офісу і закинули пляшку із запальною сумішшю. Це побачив один із сусідів, який викликав пожежних, а інший сусід Андрій Шаповаленко вчасно нагодився з вогнегасником і погасив вогонь, чим запобіг значним втратам», - зазначив Варшанідзе.

За фактом підпалу Овідіопольський відділ поліції відкрив кримінальне провадження, правоохоронці встановлюють причетних до скоєння злочину.

Варто зазначити, що буквально 17 жовтня в селищі Великодолинське троє зловмисників вчинили напад під час зйомок репортажу і побили журналіста Варшанідзе. Йому завдано тілесних ушкоджень у вигляді забоїв м′яких тканин і струсу мозку. Постраждалого доправили у лікарню, де йому надали медичну допомогу. Поліція здійснює розслідування і за цим фактом.

У відділі комунікацій Одеського главку Нацполіції уточнили, що "подію кваліфіковано як погрозу або насильство щодо журналіста та внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 2 ст. 345-1 Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво за цим фактом здійснюється Іллічівською місцевою прокуратурою. Вживаються заходи щодо встановлення осіб, які вчинили правопорушення".

За словами редактора видання, це не перший подібний випадок погроз та нападів - три роки тому на нього теж вчинили напад, і суд над зловмисниками триває досі.