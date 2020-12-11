Законопроєкт Мінсоцполітики передбачає індексацію пенсій 4 мільйонам громадян - Лазебна

Міністерство соціальної політики подало до уряду законопроєкт, що дозволить проіндексувати пенсійні виплати військовослужбовцям, чорнобильцям та низці інших категорій громадян.

Про це міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера», передає кореспондент Укрінформу.

«Насправді пенсії військовослужбовцям не індексують з 2014 року. Там інші підходи до перерахунків були. Тому ми зробили в Міністерстві соцполітики - і цей законопроєкт уже в уряді - про відновлення індексації пенсій саме таким людям, як військовослужбовці, чорнобильці, журналісти, працівники органів місцевого самоврядування, державні службовці. Це ті люди, яким на сьогодні не індексується пенсія», - розповіла Лазебна.

Вона уточнила, що законопроєкт Мінсоцполітики пропонуватиме «відновлювати індексацію за одними правилами для всіх».

«В наступному році цього не буде (індексації - ред.), бо закон ще тільки буде прийматися. Але якщо закон прийметься в наступному році та, наприклад, у першій половині року ми вже зможемо закласти кошти, я думаю, що це краще було б планувати на 2022 рік. Але, повірте мені, це дуже велика проблема, коли близько 4 млн пенсіонерів позбавлені індексації. Ми індексуємо певну частину трудових пенсій, але такі пенсії, які за іншими законами призначені, вони не індексуються. Тому цю несправедливість ми також вирівняємо», - запевнила міністр соцполітики.

Вона також поінформувала, що міністерство підготувало ще один законопроєкт стосовно пенсійного забезпечення чорнобильців.

«Ми зараз підготували один законопроєкт, він стосується пенсійного забезпечення чорнобильців. Тому що колись була прийнята норма, що військовослужбовці, які були мобілізовані в період аварії, то в них один порядок призначення пенсій, а у чорнобильців першої категорії, які просто були задіяні як цивільні, - в них інший. Тому ми зараз хочемо вирівняти цю несправедливість і підняти пенсію для людей, які не були військовослужбовцями, але були залучені до ліквідації та працювали там», - зазначила Лазебна.

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні 16 вересня 2020 року Кабінет Міністрів схвалив проєкт постанови, що передбачає підвищення пенсійних виплат деяким категоріям громадян та визначає 1 березня датою проведення індексації пенсійних виплат в Україні.