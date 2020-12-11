СБУ блокувала контрабанду анаболіків на 65 мільйонів

Служба безпеки України заблокувала діяльність міжрегіонального організованого угруповання, яке спеціалізувалось на нелегальному переправленні анаболічних препаратів за кордон.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні СБУ.

За попередніми даними слідства, учасники злочинної групи налагодили механізм незаконного збуту до європейських країн та РФ заборонених до вільного обігу сильнодіючих речовин, зокрема «метандієнону» та «нандролону». Також зловмисники реалізовували препарати на території України.

СБУ блокувала контрабандний трафік сильнодіючих речовин за кордон / Фото: СБУ

Свою продукцію фігуранти пропонували на сторінках створених ними спеціалізованих сайтів і доправляли товар замовникам поштовими сервісами, а також через кур’єрів, які входили до складу угруповання. Гроші за анаболіки клієнти перераховували на банківські картки.

За попередніми оцінками, за весь період своєї протиправної діяльності учасники групи реалізували товару на суму понад 65 мільйонів гривень.

Правоохоронці затримали одного з кур’єрів під час спроби прихованого переміщення партії стероїдів до однієї з країн ЄС.

Під час обшуків за місцями проживання та складських приміщень фігурантів виявлено банківські картки, засоби зв’язку, гроші, одержані злочинним шляхом та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності. Також вилучено партію сильнодіючих препаратів на суму майже 3 мільйони гривень за цінами чорного ринку.