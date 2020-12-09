СБУ викрила підпільне виробництво «прослушок» для телефонів
Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні СБУ.
За попередніми даними, представники однієї з комерційних структур налагодили незаконне виробництво спецтехніки для прихованого зняття інформації з мобільних телефонів користувачів. «Підпільне виготовлення продукції ділки здійснювали на базі технологічних ресурсів підприємства. Готовий товар фігуранти реалізовували через напрацьовані особисті зв’язки та зацікавлених клієнтів», - поінформували в СБУ.
У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ч. 2 ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 7 років.