За листопад кількість хворих у COVID-лікарнях збільшилася на 25%

У листопаді кількість госпіталізацій в COVID-лікарні зросла на 25% у порівнянні з жовтнем.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Національна служба здоров'я.

"Кількість пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19, у листопаді зросла на 25%, у порівнянні з жовтнем. Так, у листопаді госпіталізовані 63 958 пацієнтів. Ще понад 8,5 тис. продовжили розпочате у жовтні лікування", - йдеться у повідомленні.

Також у листопаді, у порівнянні з жовтнем, на 44% зросла кількість пацієнтів, які були підключені до джерел кисню. Їх загальна кількість становила майже 46 тисяч, або 63% від усіх пролікованих пацієнтів у листопаді.

В 1,3 раза збільшилася кількість пацієнтів, які перебували у відділенні інтенсивної терапії - з 9,5 тисячі до майже 13 тисяч госпіталізованих; в 1,3 раза - кількість пацієнтів, які були підключені до апарату ШВЛ - з понад 4 тисяч до понад 5,6 тисячі госпіталізованих.

Найбільше пацієнтів з коронавірусом у листопаді госпіталізували у Києві - 6 321, а також в Одеській - 3 822, Харківській - 3 749 та Дніпропетровській - 3 719 - областях.

Частка госпіталізованих пацієнтів, які потребували допомоги в умовах інтенсивної терапії, залишається на рівні 18%. Загалом протягом квітня-листопада до медзакладів госпіталізували майже 193 тис. пацієнтів з коронавірусом, з яких близько 18% лікувалися в умовах інтенсивної терапії.

Загалом, за даними НСЗУ, у листопаді рівень захворюваності на COVID-19 продовжував зростати. Так, протягом листопада виявили 349 тис. нових випадків захворювання. Це майже стільки ж випадків, скільки виявили за весь час пандемії: станом на 1 листопада загальна кількість виявлених випадків становила 395 тис. На сьогодні договір з НСЗУ на стаціонарне лікування пацієнтів з COVID-19 має 470 медзакладів.

В Україні станом на 10 грудня лабораторно підтверджено 858 714 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 13 371.