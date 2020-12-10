Підозрюваного у підкупі голови ФДМУ арештували, застава – майже 3 мільйони

Підозрюваного у підкупі голови ФДМУ арештували, застава – майже 3 мільйони

Укрінформ
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для підозрюваного у спробі підкупу голови Фонду державного майна.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду.

"Слідча суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання детектива НАБУ та обрала особі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 2 823 611 гривень", - йдеться у повідомленні.

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Строк дії ухвали - до 5 лютого 2021 року включно.

Як повідомляв Укрінформ, правоохоронні органи затримали колишнього посадовця АТ «Миколаївобенерго», який пропонував голові ФДМУ 100 тис. дол. за призначення керівником підприємства.

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