Спроба підкупу голови Фонду держмайна: НАБУ завершило слідство

Детективи Національного антикорупційного бюро завершили слідство у справі підкупу голови Фонду державного майна.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба НАБУ.

"Досудове розслідування за підозрою особи, яка намагалася надати 800 тис. дол. неправомірної вигоди голові Фонду державного майна України, завершене. 30 листопада 2020 року підозрюваному відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду", - йдеться у повідомленні.

Як з’ясувало слідство, підозрюваний планував надати голові Фонду держмайна неправомірну вигоду у розмірі 800 тис. дол., з яких: 200 тис. дол. — за пролонгацію дії договору між приватним підприємством та одним із акціонерних товариств із часткою державної власності, що перебуває у віданні ФДМУ; 500 тис. дол. — за призначення на посаду голови правління того ж акціонерного товариства; 100 тис. дол. — за призначення на посаду голови правління ще одного акціонерного товариства з часткою державної власності, що перебуває у віданні ФДМУ.

Особу викрили 9 липня 2020 року «на гарячому» та затримали одразу після передачі нею першої частини неправомірної вигоди у 200 тис. дол. США. 10 липня їй повідомили про підозру.

Розслідування вказаних фактів детективи НАБУ здійснювали з червня 2020 року.

У відомстві нагадали, що це друга спроба підкупу голови ФДМУ, викрита НАБУ та САП. Обвинувальний акт стосовно двох учасників попереднього надання неправомірної вигоди вже у суді.