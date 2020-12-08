Голову ФДМУ намагалися підкупити втретє

На пропозиції та наданні неправомірної вигоди голові Фонду державного майна України викрили колишнього посадовця АТ «Миколаївобленерго» за працевлаштування на посаду керівника цього ж підприємства (входить до сфери управління ФДМУ).

Про це йдеться у повідомленні НАБУ, повідомляє Укрінформ.

Слідство встановило, що затриманий запропонував очільнику ФДМУ 100 тис. дол. США за призначення на посаду голови правління АТ «Миколаївобленерго». Гроші планував передати двома частинами: 50 тис. дол. до та решту — після призначення.

Заохочуючи керівника ФДМУ пристати на свою пропозицію, експосадовець пообіцяв йому після призначення щомісячно надавати неправомірну вигоду у 200 тис. дол. США як частину «тіньового» прибутку, отриманого на своїй посаді.

Особу викрито під час надання першої частини неправомірної вигоди у 50 тис. дол. США та затримано у порядку ст. 208 КПК України.

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Вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

Досудове розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали у вересні 2020 року за заявою голови ФДМУ.

Це — третя зафіксована спроба підкупу голови ФДМУ. Розслідування за попередніми двома спробами надання неправомірної вигоди завершені, йдеться у повідомленні.