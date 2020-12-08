Голову ФДМУ намагалися підкупити втретє
Про це йдеться у повідомленні НАБУ, повідомляє Укрінформ.
Слідство встановило, що затриманий запропонував очільнику ФДМУ 100 тис. дол. США за призначення на посаду голови правління АТ «Миколаївобленерго». Гроші планував передати двома частинами: 50 тис. дол. до та решту — після призначення.
Заохочуючи керівника ФДМУ пристати на свою пропозицію, експосадовець пообіцяв йому після призначення щомісячно надавати неправомірну вигоду у 200 тис. дол. США як частину «тіньового» прибутку, отриманого на своїй посаді.
Особу викрито під час надання першої частини неправомірної вигоди у 50 тис. дол. США та затримано у порядку ст. 208 КПК України.
Вирішується питання про повідомлення йому про підозру.
Досудове розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали у вересні 2020 року за заявою голови ФДМУ.
Це — третя зафіксована спроба підкупу голови ФДМУ. Розслідування за попередніми двома спробами надання неправомірної вигоди завершені, йдеться у повідомленні.