Служба безпеки України викрила керівника одного з митних постів Київської митниці на систематичному вимаганні хабарів з експортерів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби задокументували організацію посадовцем корупційної схеми. За різні суми неправомірної вигоди він гарантував комерсантам, що не створюватиме штучні перешкоди під час митного оформлення вантажів. У випадку відмови чиновник погрожував затягувати процес митного оформлення, а також безпідставно підвищувати рівень митної вартості. За попередньою інформацією, зловмисник діяв у змові з посадовцями підрозділу митно-тарифного регулювання Київської митниці.

СБУ викрила корупційну схему на Київській митниці

Правоохоронці затримали начальника посту згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання хабаря за «вирішення питання» щодо розмитнення промислового обладнання, яке ввозилось одним із постачальників.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Перевіряється можлива причетність до корупційної схеми інших посадовців та керівників Київської митниці.

Триває досудове слідство.