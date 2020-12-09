Кабмін призначив стипендії 96 обдарованим студентам

Кабінет Міністрів призначив академічні стипендії 96 найбільш обдарованим студентам закладів вищої освіти у 2020/2021 навчальному році.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти та науки, відповідне розпорядження було ухвалено під час засідання уряду.

Виплату стипендій передбачено здійснювати в межах стипендіального фонду закладів вищої освіти студентам у розмірі 2 тис. 480 грн на місяць.

У МОН зазначили, що кандидатів на отримання стипендії висувають заклади вищої освіти за погодженою органом студентського самоврядування пропозицією вченої ради.