Експеримент з водійськими е-правами продовжили на 2021 рік

Кабінет міністрів України продовжив реалізацію проєкту з запровадження електронного посвідчення водія та електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу до 29 листопада 2021 року.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідну постанову уряд схвалив на засіданні 9 грудня.

Згідно з текстом пояснювальної записки, відповідно до постанови прийнятої у 2019 році експериментальний проєкт в рамках якого е-посвідчення водія та е-свідоцтво про реєстрацію можна пред’являти поліцейським замість фізичних копій документів мав тривати до 29 листопада 2020 року. Оскільки згідно з чинним законодавством Кабмін має право впроваджувати експерименти в сферах своєї відповідальності не довше ніж протягом двох років, проєкт з е-посвідченнями водія може бути продовжено до 29 листопада 2021 року.

Таким чином українські водії зможуть пред’являти електронні посвідчення водія та довідки про реєстрацію транспортного засобу протягом ще 10 місяців.

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Як повідомляв Укрінформ, постанова Кабінету міністрів № 956 «Про реалізацію експериментального проєкту щодо застосування електронного посвідчення водія та електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу» була прийнята урядом 23 жовтня 2019 року.