Як вибрати свій перший автомобіль 

Новий чи вживаний - ось в чім питання!

Після отримання прав кожен починає думати про купівлю автомобіля. Головним критерієм при виборі свого першого авто є комфортне та безпечне пересування.

Укрінформ вирішив розповісти вам, як потрібно обирати машину, якщо ви новачок.

КЛАС

Перше, з чим потрібно чітко визначитись – це клас авто або, простіше кажучи, його цільове призначення. Потрібно максимально чітко розуміти, як саме ви плануєте використовувати автомобіль і це допоможе визначитись з класом.

Отже:

якщо ви мешкаєте у великому місті, бажаєте економити, плануєте їздити максимум удвох, а робота або помешкання знаходяться у центральній частині міста – краще за все підійдуть маленькі міські малолітражки А- та В-класів;

якщо ж для вас має велике значення статус авто і мало хвилюють витрати на утримання – великий седан підійде якнайкраще;

для великої сім’ї у нагоді стане мінівен або навіть мікроавтобус;

для жителів сільської місцевості, або любителів вилазок на природу може стати корисним пікап.

І так далі.

Проте, якщо визначитись непросто, є універсальний варіант і це - кросовери. Це універсали зі збільшеним кліренсом, інколи з повним приводом. Вони бувають різних розмірів – від маленьких - Nissan Juke або Suzuki Jimny, до найбільших – Toyota Land Cruiser та Mercedes-Benz GLS. Зараз кросовери - найпопулярніший клас авто саме завдяки своїй універсальності.

Зауважимо: не варто зациклюватись на певному бренді. Якщо ви вибрали, наприклад, мікроавтобус – можна розглядати всі пропозиції. Зараз між автомобілями одного класу та однієї цінової категорії дуже мало відмінностей.

НОВЕ АВТО ЧИ ТАКЕ, ЩО БУЛО У ВЖИТКУ

Після того, як визначилися з класом, потрібно оцінити свої фінансові можливості, проте не тільки сьогочасні, а й майбутні (утримання авто вимагає чимало коштів). Тому варто вирішити: купувати нове авто чи вживане.

При купівлі нового авто майбутні витрати складатимуться з витрат на пальне, планові ТО, додаткове обладнання, страховку, мийку та гуму.

Крім того, з новими авто серйозні поломки трапляються вкрай рідко. До того ж, майже завжди вони мають бути усунені по гарантії.

Проте з фінансової точки зору витрати на новий автомобіль виявляються чи не найбільшими. Вся справа у втраті вартості. При виїзді з автосалону авто втрачає приблизно 20% вартості, і далі по 10% кожен рік. Зрештою, за 4-5 років експлуатації авто дешевшає вдвічі. Звісно, тут немає і не може бути чітких цифр, адже на ціну на вторинному ринку впливає величезна кількість факторів.

Вживані авто дешевші і не так сильно втрачають в ціні. Але у цих авто значно менша надійність і більші витрати на ремонти.

Слід зазначити, що не варто купувати старий автомобіль на останні або на «кредитні» кошти, тому що витрати на утримання старого автомобіля часто стають несподівано дуже великими.

Загальне правило – купуючи автомобіль з пробігом 200 тис. км. і більше, потрібно “покласти в бардочок” приблизно половину його вартості. Ці кошти у будь-який момент можуть знадобитись на ремонт.

ТЕХНІЧНИЙ СТАН І ВІК

Зазвичай у нових автомобілів з технічним станом завжди все гаразд, а для покупки вживаного авто як першого розглянемо кілька варіантів.

1. Учбове авто. Це дешевий автомобіль, якого «не шкода». Як правило, його купують на короткий час, щоб навчитись їздити. Це непогана ідея, оскільки перші декілька місяців або навіть років вірогідність дрібних ДТП дуже висока.

Деякі вживані авто з часом лише дорожчають. Але це скоріше виняток, і такий автомобіль точно не варто купувати у якості першого та єдиного

2.Купити одразу майже ідеальний вживаний автомобіль. Проте цей пункт підходить більше тим, хто вже має певний досвід керування, бо, як показує практика, на відміну від «учбового» авто, водій майже ідеального вживаного автомобіля дуже старається не потрапляти в дрібні ДТП, і у багатьох це виходить. Тут усе індивідуально.

КОЛИ КРАЩЕ КУПУВАТИ АВТОМОБІЛЬ

Найменш вдалим сезоном для купівлі авто традиційно є літо та весна, особливо - період з квітня по травень. В цю пору навіть машини, які були у використанні, «злітають» у ціні, а новенькі в салоні, як правило, суттєво дорожчають.

Натомість осінньо-зимовий період є ідеальним для такої покупки. Найвигідніше купувати авто саме взимку, найкраще – перед самим Новим роком або відразу після нього. У цей період інтерес потенційних покупців до купівлі авто згасає, відповідно, попит падає, і продавці – автосалони та власники «тачок» б/в – роблять усе задля того, аби привабити клієнта.

Оглядати автомобіль потрібно обов’язково при природному денному світлі, простіше кажучи – вдень. Причому машина має бути чистою: у вечірньому присмерку, за шаром бруду чи снігу ви навряд чи якісно обстежите кузов на предмет різниці відтінків фарби на різних його елементах. І запросто можете отримати кота в мішку, точніше- бите перефарбоване авто. Це в першу чергу стосується вторинного ринку вживаних автомобілів. Утім, для автосалонів це правило теж актуальне: оглядайте салонні машинки виключно у денному світлі, щоб мінімізувати ризик купити пошкоджену.

ЩО ПОТРІБНО РОБИТИ, КУПУЮЧИ НОВЕ АВТО

При купівлі машини в салоні краще заздалегідь ознайомитися з технічними характеристиками обраного вами автомобіля, бо продавці-консультанти нерідко завищують або занижують характеристики транспортного засобу, роблячи його, таким чином, більш привабливим для покупця.

Крім того, потрібно бути дуже уважним при отриманні авто з автосалону. Головне правило безпечного придбання автомобіля — нічого не підписувати, не переконавшись в якості авто. Щойно ви підпишете всі необхідні документи і покинете салон, будь-які виявлені пізніше пошкодження стануть надбаними вами особисто і довести щось автосалону буде вкрай проблематично.

Тому при отриманні автомобіля обов’язково треба перевірити:

комплектацію авто і цілісність лакофарбового покриття;

роботу замків і всіх систем автомобіля (склопідйомників, ременів безпеки тощо);

справність світлових приладів (ближнє і дальнє світло, поворотники, габаритні вогні);

роботу двигуна, наявність і рівень рідин у всіх бачках, а також рівень масла тощо.

ЩО ПОТРІБНО РОБИТИ ПРИ КУПІВЛІ ВЖИВАНОГО АВТО

Найбільш надійним способом покупки машини з пробігом є укладення договору купівлі-продажу у приватного або державного нотаріуса.

Відправлятися на огляд автомобіля бажано в компанії з людиною, яка знається на авто.

При огляді машини:

майте на увазі: навіть невеликі відмінності у відтінках вказують на те, що деталь піддавалася заміні або ремонту;

під капот теж потрібно заглянути. Крім огляду основних деталей, треба звернути увагу на номер VIN. Там, де вибито номер, не повинно бути слідів наждачки, розміри цифр і літер не повинні розрізнятися. Порівняйте його з тим, що вказаний в ПТС, все повинно збігатися;

машину з гнилими порогами, взагалі, брати не слід. Загляньте під килимки. Там при неохайному догляді накопичуються волога і бруд, які призводять до корозії;

попросіть завести двигун. В ідеалі двигун повинен працювати рівно, без стукоту та іншого стороннього шуму;

обов’язково потрібно перевірити машину під час руху, і в цей час важливо звертати увагу на навколишні звуки як всередині, так і поза салоном;

зверніть увагу на документи. Скільки у машини було власників? Якщо авто за короткий термін змінило кілька господарів, то краще відмовитися від покупки.

ЯКУ МАРКУ АВТОМОБІЛЯ ОБРАТИ

Виправданим є підбір автомобіля за таким параметром, як країна-виробник. Приміром, десятиліттями шедеври німецького автопрому – «Мерседес», «Ауді», БМВ (так звана «баварська трійця»), «Фольксваген», «Опель» – не покидають п’єдесталу найкращих, на думку автолюбителів різних країн, машин.

«Німці» славляться якістю деталей і збірки, надійністю. Це репутація, перевірена часом. Досвідчені автомобілісти знають, що німецькі марки з моторами великих об’ємів, за умови вчасної заміни мастила, здатні «набігати» без капітального ремонту більше ніж 1 млн км. Серед водіїв навіть гуляє бородатий «анекдот» про те, що «машини діляться на два типи – «Мерседес» і решту».

Визнання серед автолюбителів отримали і «шведи» – «Вольво» та «Сааб». Вони за якістю не поступаються переліченим вище німецьким маркам.

Найкраще співвідношення «якість/ціна» в автомобілів, випущених азійськими країнами – Японією, Кореєю. Вони доступні, якісні, економічні. Toyota/Lexus, Nissan, Mitsubishi, Huindai, Kia – «японці» і «корейці» зараз на піку популярності.

Сміливі, навіть зухвалі конструкторські рішення, сучасний дизайн, елегантність, оригінальність пропонують на світовому авторинку французькі та італійські марки. Франція й Італія випускають стильні малолітражки, дуже зручні в умовах великого міста і при цьому безпечні, надійні і доступні за ціною: «Пежо», «Сітроен».

Проте, який автомобіль є найкращим конкретно для вас – обирати вам.

Підготувала Мар’яна Рабченюк. Київ.

Джерела: 1,2,3.