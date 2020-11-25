В Україні продовжили експеримент з впровадження Єдиної державної е-системи у будівництві

Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови № 559, якими продовжив строк реалізації експериментального проєкту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва до 31 березня 2021 року.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 25 листопада.

«На сьогодні можна констатувати, що цей експеримент є успішним. За цей час запрацював новий реєстр будівельної діяльності, в якому вже понад 30 тисяч нових об'єктів будівельної діяльності, понад 60 тисяч документів дозвільного характеру. Все це є абсолютно відкритим і доступним для громадян та бізнесу», - зазначив перший заступник міністра цифрової трансформації України Олексій Вискуб під час засідання Кабміну.

Він також додав, що в системі працюють 82% департаментів Державної будівельно-архітектурної інспекції і через неї вже видано понад 8 тис. будівельних паспортів та понад 3 тис. містобудівних умов. За словами заступника міністра, вже в грудні до системи будуть додані нові послуги: дозвіл на виконання будівельних робіт в електронній формі та електронний сертифікат готовності об'єкта до експлуатації.

Як повідомляв Укрінформ, уряд на засіданні 1 липня ухвалив постанову №559 «Про реалізацію експериментального проєкту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва», розроблену Мінцифрою спільно з Мінрегіоном.

Експериментальним проєктом передбачено створення та внесення відомостей до Реєстру будівельної діяльності першої черги Єдиної державної електронної системи в сфері будівництва. Планувалося, що проєкт діятиме з 6 липня до 30 листопада 2020 року.