Уряд планує традиційний перепис населення на 2023 рік

Всеукраїнський перепис населення на основі використання даних національних реєстрів може відбутися у 2030 році, традиційний перепис населення планується на 2023 рік.

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов під час онлайнконференції "Перепис населення на основі реєстрів в Україні: виклики, можливості, подальші кроки", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Уряд найближчим часом внесе до Верховної Ради законопроєкт щодо змін до закону про всеукраїнський перепис населення, яким вводиться новий метод проведення перепису населення - перепис на основі відомостей, які містяться в національних електронних інформаційних ресурсах, реєстрах... Перепис населення за реєстрами - осяжне майбутнє, якого нам не уникнути", - сказав Немчінов.

Він додав, що на виконання указу Президента Володимира Зеленського від 29 липня 2019 року про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг, вже розпочали роботу для проведення всеукраїнського перепису населення за реєстрами в 2030 році.

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Крім того, Немчінов зауважив, що на засіданні уряду 9 грудня урядовці розглянуть проєкт постанови, яким передбачено розпочати підготовку до традиційного перепису населення в 2023 році.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Немчінов повідомляв, що розпочати проведення класичного перепису населення можна буде не раніше 2022 року.

У січні 2020 року тодішній міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет оприлюднив результати оцінки чисельності наявного населення України, яку провів уряд. Вони показали, що в країні проживає 37 мільйонів 289 тисяч громадян.