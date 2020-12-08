СБУ та КПІ підписали угоду про співпрацю

Служба безпеки України та Національний технічний університет «КПІ імені Ігоря Сікорського» уклали угоду про співпрацю. Відповідний документ підписали сьогодні Голова СБУ Іван Баканов і ректор університету Михайло Згуровський.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті СБУ.

Мета угоди – налагодження більш ефективної взаємодії між СБУ та одним із провідних технічних вишів країни. Зокрема, мова йде про співробітництво у галузях освітньої, наукової та науково-технічної діяльності. Також можлива взаємодія щодо професійної підготовки спеціалістів, розробки та впровадження нових програмних продуктів для збору інформації щодо потенційних ризиків і загроз національній безпеці та її аналізу.

«Ми зацікавлені в постійному діалозі з академічними та науковими колами. Адже це дозволяє нам не лише залучати молодих і талановитих фахівців до роботи в СБУ, але й знаходити нові, сучасні підходи для покращення інформаційної безпеки нашої держави», - заявив голова СБУ.

Своєю чергою ректор НТТУ «КПІ» Михайло Згуровський зазначив, що університет налаштований на тривале співробітництво і готовий сприяти Службі в питаннях обробки даних та захисту інформаційної безпеки держави, з використанням сучасних підходів в роботі інформаційно-аналітичних центрів в тому числі.

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Фото: ssu.gov.ua