Реформа шкільного харчування: почався етап підготовки меню

Робоча група з реформування системи харчування у навчальних закладах розпочинає підготовку орієнтовних меню.

Про це повідомила дружина Президента Олена Зеленська у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Смачне. Корисне. Збалансоване. Все це – про нове меню для закладів освіти, працювати над яким уже розпочала професійна робоча група. Рада повідомити, що робота над реформуванням системи харчування у навчальних закладах триває та переходить на наступний етап – підготовка орієнтовних меню”, - зазначила вона.

Перша леді розповіла, що для створення прикладу якісного меню залучено фахівців Міністерства охорони здоров'я, кулінарного експерта Євгена Клопотенка, представників громадських організацій, експертів у галузі харчування та дитячих лікарів – ендокринологів і дієтологів.

“Група працює над створенням зразків меню з рецептами страв та технологічними картками, які відповідають оновленим вимогам і нормам харчування для дітей усіх вікових груп. Сезонні меню готуються на шість тижнів”, - поінформувала Зеленська.

За її словами, робота рухається швидкими темпами, й уже готові меню сніданків та обідів, надалі будуть розроблені меню для вечері, других сніданків і підвечірків.

“Це унікальний досвід для України. І я дуже рада, що в українських навчальних закладах незабаром діятимуть нові сучасні стандарти у харчуванні дітей та підлітків”, - підкреслила дружина Президента.

Як повідомлялося, ставши Першою леді, Олена Зеленська визначила реформу шкільного харчування пріоритетним завданням для себе на наступні п'ять років.

Фото: ОП