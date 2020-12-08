Офіцеру СБУ оголосили підозру за шантаж наркоманів

У Харкові діючий працівник Служби безпеки України підозрюється у вимаганнях із застосуванням фізичного насильства.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів в.о. прокурора Харківського гарнізону Владислав Зубко.

"Повідомлено про підозру військовослужбовцю Служби безпеки України у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України (Вимагання)", - зазначив Зубко.

За його словами, встановлено, що підозрюваний налагодив злочинну схему "заробітку" : "Він із застосуванням фізичного насильства вимагав від громадян грошові кошти за непритягнення до кримінальної відповідальності".

"Події задокументованої злочинної діяльності стосуються травня 2019 року. Тоді військовослужбовець СБУ та ще п’ятеро його спільників за попередньою змовою в одній із лісосмуг Харкова влаштували засідку біля так званої "закладки" наркотичних речовин. Коли ж до вказаного місця підійшов громадянин і забрав речовину, його почали бити. Погрожуючи фізичною розправою та кримінальною відповідальністю, вимагали 100 тис. грн. Через те, що вказаної суми потерпілий не мав, наступного дня його відвезли до нотаріуса, де засвідчили фіктивний договір позики на 100 тис. грн", - пояснив Владислав Зубко.

За його словами, знову злочинна схема "заробітку" групою осіб була реалізована в кінці травня 2019 року: "У чергової жертви вимагали 3 тис. доларів. Потерпілий виконав незаконні вимоги і сплатив 57 тис грн".

"Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу", - додав в.о. прокурора Харківського гарнізону.

За його словами, санкція ч. 2 ст. 189 КК України (Вимога передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілими, вчинена повторно за попередньою змовою групою осіб) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Як повідомляв Укрінформ, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру слідчому управління СБУ в Донецькій та Луганській областях у вимаганні хабаря. Слідчий вимагав 30 тис. дол. неправомірної вигоди за зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення у кримінальному провадженні та за закриття кримінального провадження.