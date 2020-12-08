Міносвіти розробляє стандарти фахової передвищої освіти

Міністерство освіти і науки України визначили основним розробником стандартів фахової передвищої освіти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МОН.

"Відповідно до статті 8 Закону України «Про фахову передвищу освіту» Міністерство освіти і науки визначено основним розробником стандартів фахової передвищої освіти. На виконання зазначеної норми закону сформовані сектор фахової передвищої освіти та науково-методичні комісії (підкомісії), які розпочали активну роботу, вже реалізуються важливі організаційні етапи на шляху створення нових стандартів фахової передвищої освіти", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що важливим етапом процесу розроблення стандартів став семінар-тренінг, який відбувся на початку листопада 2020 року.

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Як повідомляється, стандарти готуються відповідно до Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів фахової передвищої освіти, ухвалених наказом Міністерства від 13 липня 2020 року № 918 для кожної спеціальності, затвердженої відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 29.04.2020 р. № 266 (зі змінами) з урахуванням Національної рамки кваліфікацій.

Наразі науково-методичними підкомісіями вже розроблено три проєкти стандартів фахової передвищої освіти зі спеціальностей 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та 133 «Галузеве машинобудування».

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Проєкти стандартів розміщені на сайті МОН у рубриці «Фахова передвища освіта».

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство освіти і науки спільно з Державною службою якості освіти розробили методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти.