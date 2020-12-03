Міносвіти розглядає чотири сценарії ЗНО у 2021 році

Міністерство освіти та науки розглядає чотири сценарії проведення зовнішнього незалежного оцінювання в наступному році, модель його проведення залежатиме від епідеміологічної ситуації.

Як передає Укрінформ, із посиланням на сайт Верховної Ради, про це на засіданні Комітету з питань освіти, науки та інновацій сказав т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет.

«Попередньо є 4 сценарії, які суттєво оновили. Відповідно до нормативних документів процедури чітко регламентовані. Мережу пунктів проведення ЗНО затвердимо не пізніше 9 квітня 2021 року. Інформацію про місце проходження тестування учасники отримають на інформаційних сторінках власних кабінетів не пізніше ніж за чотири тижні до проведення першого тестування, тобто не пізніше 30 квітня», - сказав Шкарлет.

Також заплановано, що під час реєстрації особа має надати інформацію про мету проходження ЗНО - бажання отримати результат лише за шкалою 1-12 балів чи 1-12 та 1-200 балів. Від цього залежатиме процес організації тестування. Це дасть можливість спланувати роботу, прогнозувати фінансові витрати та неявку учасників тощо.

Реєстрація на ЗНО розпочнеться з 1 лютого 2021 року, оцінювання триватиме з 21 травня по 16 липня.

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За пропозицією голови Комітету Сергія Бабака, питання проведення ЗНО буде розглянуте ще раз у першій половині березня, рішення буде ухвалене в залежності від епідеміологічної ситуації.