Міносвіти та ЮНІСЕФ презентували платформу розвитку дошкільнят

Міністерство освіти і науки спільно з ЮНІСЕФ Україна презентували контент-платформу і чат-бот НУМО про важливість дошкільного розвитку. Ці інструменти допоможуть батькам розвивати навички в дітей за допомогою індивідуального підходу до кожної сім’ї.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

“Дошкільна освіта має бути спрямована на особистісне зростання дитини та формування навичок, важливих для подальшого розвитку на наступних рівнях освіти, зокрема особистого вибору, комунікації та взаємодії з іншими, вміння командної роботи та креативності. Завдяки спільній роботі з ЮНІСЕФ Україна нам вдалося створити освітню платформу НУМО для розвитку дошкільнят, якою можуть скористатись батьки з усієї країни. НУМО пропонує батькам і вихователям доступні інструменти, які допоможуть гармонізувати розвиток дошкільнят, підготувати їх до школи та зробити їх щасливими”, – зазначила під час онлайн-презентації заступниця міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.

Контент-платформа містить інформацію про гармонійне спілкування з дитиною, матеріали для розвитку навичок дотримання санітарних правил і дистанції, а також матеріали і вправи для розвитку м’яких і технічних навичок, з-поміж яких: взаємодія з дорослими та дітьми; сенсорний розвиток; креативність; емоційна компетентність і самоідентифікація; саморегуляція та самообслуговування; відповідальність і вміння робити вибір; безпечна поведінка та здоровий спосіб життя та інше.

Усі вони є глобальними навичками, що визначені ЮНЕСКО і ЮНІСЕФ. Для розвитку цих навичок на контент-платформі НУМО зібрано більш ніж 160 ігор та вправ.

Над створенням професійних порад працювала команда фахівців у сфері психології та педагогіки, яким довіряють батьки дошкільнят, зокрема – Світлана Ройз і Всеукраїнський фонд “Крок за кроком”.

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Ці поради стали складовою і чат-боту НУМО numo_bot у Telegram і Viber, який забезпечує індивідуальний підхід до розвитку кожної дитини дошкільного віку. На початку користування чат-ботом батьки заповнюють невелику анкету про свою дитину, за результатами якої щодня отримують поради, вправи та ігри, які будуть корисні для розвитку їхніх дітей.