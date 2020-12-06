Уруський сказав, коли будуть висновки щодо катастрофи під Чугуєвим

Віцепрем’єр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський припустив, що найближчим часом будуть сформовані висновки правоохоронців стосовно катастрофи Ан-26, у якій загинули понад 20 людей.

Як передає Укрінформ, про це він сказав інтерв'ю Радіо Свобода.

«Закінчила роботу, наскільки я знаю, вже технічна комісія Міноборони. Далі слово за правоохоронними органами. Тому що слідство веде ДБР із ГПУ чи Військовою прокуратурою. Я думаю, що найближчим часом вже будуть зроблені висновки правоохоронцями. Вони доведуть до суспільства, хто, за що, яким чином повинен відповідати», – сказав Уруський.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня при заході на посадку на аеродром у місті Чугуєві на Харківщині розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил. На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків. Єдиний, хто вижив, - курсант В'ячеслав Золочевський перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

У Харкові 6 жовтня відбулася церемонія вшанування та прощання із загиблими курсантами й офіцерами, на яку прийшли близько трьох тисяч осіб - військових і містян.

Указом Президента України усіх військовослужбовців посмертно відзначено медаллю «За військову службу Україні».