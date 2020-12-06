Військові до Дня Збройних сил отримають близько 300 квартир

Військові до Дня Збройних сил отримають близько 300 квартир

Укрінформ
Близько 300 квартир військовослужбовці отримають до Дня Збройних сил України.

Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час урочистостей з нагоди Дня Збройних сил України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Згідно з доповіддю Міністерства оборони близько 300 квартир військовослужбовці отримають до Дня Збройних сил України. А загалом за рік для понад 600 наших захисників питання власного житла вирішене повністю», - сказав Зеленський.

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Окрім того, за його словами, у 2021 році влада запланувала постачання до ЗСУ значного обсягу ракет, артилерійських боєприпасів, ракетно-артилерійського та бронетанкового озброєння та техніки, модернізованих літаків, вертольотів, безпілотних авіаційних комплексів, кораблів, катерів.

Сьогодні в Україні відзначають День Збройних сил України. Саме 6 грудня 1991 року Верховна Рада України ухвалила закони «Про оборону України» та «Про Збройні Сили України».

Фото: ОП

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