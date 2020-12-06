Військові до Дня Збройних сил отримають близько 300 квартир

Близько 300 квартир військовослужбовці отримають до Дня Збройних сил України.

Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час урочистостей з нагоди Дня Збройних сил України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Згідно з доповіддю Міністерства оборони близько 300 квартир військовослужбовці отримають до Дня Збройних сил України. А загалом за рік для понад 600 наших захисників питання власного житла вирішене повністю», - сказав Зеленський.

Окрім того, за його словами, у 2021 році влада запланувала постачання до ЗСУ значного обсягу ракет, артилерійських боєприпасів, ракетно-артилерійського та бронетанкового озброєння та техніки, модернізованих літаків, вертольотів, безпілотних авіаційних комплексів, кораблів, катерів.

Сьогодні в Україні відзначають День Збройних сил України. Саме 6 грудня 1991 року Верховна Рада України ухвалила закони «Про оборону України» та «Про Збройні Сили України».

Фото: ОП