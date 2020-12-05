Зеленський узяв участь у відкритті пам'ятника Каденюку

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у відкритті пам'ятника космонавту, Герою України Леоніду Каденюку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті глави держави.

Монумент був відкритий на Байковому кладовищі 5 грудня – у 23-тю річницю повернення Леоніда Каденюка з космосу на Землю на шатлі «Колумбія».

Відкриття пам'ятника Каденюку / Фото: ОП

Як відомо, глава держави ініціював пришвидшення створення пам'ятника першому українському космонавту, який пішов із життя в січні 2018 року. Оскільки на проведення робіт за державний кошт через бюрократичні процедури могли піти роки, було відкрито благодійний фонд, до якого могли долучитися всі охочі. Ескіз монумента обрала родина космонавта.

«Леонід Каденюк багато зробив для України, і Україна повинна хоч щось зробити для нього. Я вважаю, що ми дуже вчасно все зробили, адже 28 січня Леоніду Каденюку виповнилося б 70 років, і людям буде куди прийти та вшанувати його пам'ять», – наголосив Президент.

Зеленський також зазначив, що з часів польоту Леоніда Каденюка в космос Україна не мала таких великих проривів у аерокосмічній галузі.

«Україна повинна робити все, щоб відновити цю галузь. А без таких людей, як Каденюк, це неможливо. І вони не можуть з'явитися просто так – потрібно вшановувати історію. Це обов'язок держави», – сказав він.

Після покладання квітів до монумента Президент поспілкувався з родиною Леоніда Каденюка та присутніми на церемонії. Зокрема, він пообіцяв дружині космонавта Вірі Каденюк посприяти у розв'язанні питання щодо збільшення матеріальної підтримки його родини з боку держави.

Леонід Каденюк 1997 року здійснив політ на американському космічному шатлі "Колумбія" (місія STS-87) у складі міжнародного екіпажу. Український космонавт-дослідник виконав широкий спектр робіт у рамках спільного українсько-американського експерименту, завданням якого було дослідження впливу мікрогравітації на ріст і розвиток вищих рослин.