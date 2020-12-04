Розстріл Майдану: суд переніс розгляд справи Януковича

Суд переніс розгляд питання щодо запобіжного заходу експрезиденту Віктору Януковичу в справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року на 9 грудня.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив прокурор Олексій Донський.

«Перенесено на 9 грудня засідання», - заявив Донський.

Раніше спільнота «Адвокатська дорадча група» повідомляла у Фейсбуці, що 4 грудня мало розглядатися клопотання прокуратури щодо застосування до Януковичу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося, 16 листопада Київський апеляційний суд частково задовольнив скаргу захисту експрезидента Віктора Януковича і скасував рішення про його заочний арешт.

Печерський районний суд Києва 12 травня 2020 року обрав колишньому президенту України Віктору Януковичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні за фактами організації низки тяжких і особливо тяжких насильницьких злочинів, у тому числі умисних вбивств, скоєних у період з 18 по 20 лютого 2014 року в центральній частині міста Києва (Майдані Незалежності та прилеглих вулицях) щодо мітингувальників.

Це рішення суду давало право стороні обвинувачення почати щодо Януковича процедуру екстрадиції. Також прокурори мали намір звертатися до суду щодо дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia).

4 лютого 2015 року Верховна Рада позбавила Януковича звання президента через те, що він самоусунувся від виконання своїх обов'язків і втік з країни.

24 січня 2019 року суд засудив Януковича до 13 років тюремного ув'язнення за державну зраду. Янукович назвав вирок незаконним і заперечує свою провину.

2 жовтня 2020 року Київський апеляційний суд відмовився скасовувати вирок Оболонського районного суду щодо експрезидента Віктора Януковича про 13 років ув'язнення за держзраду.