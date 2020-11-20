Апеляційний суд пояснив, чому скасував заочний арешт Януковича

Київський апеляційний суд оприлюднив заяву щодо підстав скасування ухвали стосовно заочного арешту експрезидента Віктора Януковича і заявив, що прокурор не довів факт оголошення Януковича у міжнародний розшук.

Про це інформує пресслужба суду у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Скасовуючи ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, Київський апеляційний суд виходив з того, що прокурором не доведено факт оголошення підозрюваного Януковича В.Ф. у міжнародний розшук, як того вимагають положення ч. 6 ст. 193 КПК України”, - йдеться у повідомленні.

У суді зазначили, що окрім того, у долучених до клопотання слідчого матеріалах міститься повідомлення Офісу з юридичних питань Генсекретаріату Інтерполу про прийняті рішення за результатами розгляду клопотання Робочого апарату Укрбюро Інтерполу щодо оголошення у міжнародний розшук українських ексвисокопосадовців та пов’язаних з ними осіб, в якому зазначено, що інформація щодо Януковича буде видалена з баз даних Інтерполу, оскільки підпадає під дію статті 3 Статуту Інтерполу, як така, що має переважно політичний характер.

Як уточнюється у повідомленні, цьому рішенню Інтерпол не надав оцінки, і слідчий суддя Печерського райсуду, "залишивши поза увагою ту обставину, що за даними Інтерполу Янукович в міжнародному розшуку не перебуває”.

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Як поінформували в апеляційній судовій інстанції, сторона обвинувачення ані довідки, ані витягу з бази даних Інтерполу, які б підтверджували перебування Януковича у міжнародному розшуку, ані слідчому судді Печерського райсуду, ані суду апеляційної інстанції не надала.

“Крім того, слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва допущено істотні порушення вимог кримінального процесуального закону, оскільки текст оригіналу ухвали, який міститься в матеріалах провадження, відрізняється від її завіреної копії, наданої захисникам підозрюваного”, - поінформували у Київському апеляційному суді.

Зокрема, серед іншого, в резолютивній частині оригіналу ухвали слідчого судді Печерського райсуду від 12 травня було зазначено, що до Януковича було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, а саме - до 10 липня 2020 року, але копія ухвали, яка була надана стороні захисту, не містить визначення строку її дії.

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А наявність дати закінчення строку дії обраного запобіжного заходу або відсутність такої дати в ухвалі слідчого судді фактично змінює суть ухваленого слідчим суддею рішення та не може вважатися опискою, пояснюють у суді.

“Разом з тим, колегія суддів суду апеляційної інстанції, за наслідками апеляційного перегляду ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, дійшла висновку про обґрунтованість підозри у вчиненні Януковичем кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілого, свідків, іншого підозрюваного, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення”, - відзначили в апеляційному суді.

Як повідомлялося, 16 листопада Апеляційний суд Києва частково задовольнив скаргу захисту експрезидента Віктора Януковича і скасував рішення про його заочний арешт.

Печерський районний суд Києва 12 травня 2020 року обрав колишньому президенту України Віктору Януковичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні за фактами організації низки тяжких і особливо тяжких насильницьких злочинів, у тому числі умисних вбивств, скоєних у період з 18 по 20 лютого 2014 року в центральній частині міста Києва (Майдані Незалежно і прилеглих вулицях) щодо мітингувальників.

Це рішення суду давало право стороні обвинувачення почати щодо Януковича процедуру екстрадиції. Також прокурори мали намір звертатися до суду щодо дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia).

4 лютого 2015 року Верховна Рада позбавила Януковича звання президента через те, що він самоусунувся від виконання своїх обов'язків і втік з країни.

24 січня 2019 року суд засудив Януковича до 13 років тюремного ув'язнення за державну зраду. Янукович назвав вирок незаконним і заперечує свою провину.

2 жовтня 2020 року Київський апеляційний суд відмовився скасовувати вирок Оболонського районного суду щодо експрезидента Віктора Януковича про 13 років ув'язнення за держзраду.