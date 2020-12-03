У Раді Європи стурбовані незавершеним розслідування вбивства Гонгадзе

Комітет міністрів Ради Європи (КМРЄ) розглянув імплементацію українською владою рішення Європейського суду з прав людини у справі «Гонгадзе проти України» та висловив занепокоєння щодо незавершеного розслідування через 20 років після вбивства журналіста.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у рішенні комітету.

КМРЄ з «глибоким занепокоєнням» відзначив, що через 20 років після викрадення і вбивства Гонгадзе провадження у справі досі не завершилося. Також не було досягнуто відчутного прогресу ні в завершенні касаційного провадження, пов’язаного з Пукачем, одним з винних у вбивстві, ні у кримінальному розслідуванні за фактом підбурювання та організації вбивства.

Комітет закликав українську владу якнайшвидше надати інформацію про результати касаційного провадження стосовно вироку, винесеного Пукачу. Також в КМРЄ висловили сподівання, що провадження буде швидко завершене, оскільки воно вже три роки чекає розгляду у Верховному суді.

Члени комітету наполегливо закликали владу України забезпечити якнайшвидше завершення розслідування за фактом підбурювання та організації вбивства відповідно до стандартів Конвенції з прав людини. Також комітет закликав надати детальну інформацію про стан та очікувані терміни розслідування, беручи до уваги, серед іншого, передачу справи Державному бюро розслідувань.

Як повідомляв Укрінформ, 1-3 грудня у рамках справи Гонгадзе у Раді Європи розглянули вжиті урядом України заходи із реагування на порушення Європейської конвенції з прав людини у частині «убивства журналістів та недостатності ефективних розслідувань».

На попередньому розгляді цієї справи у листопаді 2019 року Комітет міністрів РЄ висловив розчарування, що після 18 років розслідування обставин загибелі журналіста Георгія Гонгадзе організатори і замовники убивства досі не виявлені.

Мирослава Гонгадзе, дружина журналіста Георгія Гонгадзе, у 2005 році звернулася до Європейського суду з прав людини з позовом у зв’язку із неналежним розслідуванням з боку Української держави справи щодо зникнення та вбивства чоловіка.

Георгій Гонгадзе – український журналіст, засновник інтернет-видання "Українська правда". Він зник 16 вересня 2000 року.

У листопаді того ж року в лісі Київської області знайшли труп без голови, який, за висновками експертів, міг належати журналісту. У 2009 році в Київській області виявили останки черепа, який нібито належить Гонгадзе.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Гонгадзе трьох колишніх службовців Департаменту зовнішнього спостереження МВС – Валерія Костенка, Миколу Протасова та Олександра Поповича. Вони отримали від 12 до 13 років ув'язнення.

29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва засудив ексначальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача до довічного позбавлення волі, визнавши його винним у вбивстві Георгія Гонгадзе.