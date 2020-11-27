Рада Європи розгляне виконання Україною рішення ЄСПЛ щодо убивства Гонгадзе

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, це питання включене до порядку денного засідання КМРЄ, яке пройде 1-3 грудня.

У раках справи Гонгадзе у Раді Європи розглянуть вжиті урядом Україні заходи із реагування на порушення Європейської конвенції з прав людини у частині «убивства журналістів та недостатності ефективних розслідувань».

На попередньому розгляді цієї справи у листопаді 2019 року Комітет міністрів РЄ висловив розчарування, що після 18 років розслідування обставин загибелі журналіста Георгія Гонгадзе організатори і замовники убивства досі не виявлені.

У Раді Європи наполегливо спонукали українське керівництво забезпечити швидке завершення розслідування цієї справи згідно із Європейською конвенцією з прав людини.

Як повідомлялося, Мирослава Гонгадзе, дружина журналіста Георгія Гонгадзе, у 2005 році звернулася до Європейського суду з прав людини з позовом у зв’язку із неналежним розслідуванням з боку Української держави справи щодо зникнення та вбивства чоловіка.

Георгій Гонгадзе – український журналіст, засновник інтернет-видання "Українська правда". Він зник 16 вересня 2000 року.

У листопаді того ж року в лісі Київської області знайшли труп без голови, який, за висновками експертів, міг належати журналісту. У 2009 році в Київській області виявили останки черепа, який нібито належить Гонгадзе.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Гонгадзе трьох колишніх службовців Департаменту зовнішнього спостереження МВС – Валерія Костенка, Миколу Протасова та Олександра Поповича. Вони отримали від 12 до 13 років ув'язнення.

29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва засудив ексначальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача до довічного позбавлення волі, визнавши його винним у вбивстві Георгія Гонгадзе.