У суспільстві відбувається своєрідне спрощення культурного минулого - експертка

В Українському суспільстві відбувається своєрідна тривіалізація культурного минулого.

Про це сказала професор, літературознавець, культуролог, член Шевченківського комітету Тамара Гундорова на сьомому Національному круглому столі на тему "Мистецтво", ініційованому Міністерством культури та інформаційної політики, що відбувається у Полтаві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми справді живемо у світі, який переповнений травмами, травми сучасні екранують минулі. І ми до певної міри, коли говоримо про минуле, якось застрягаємо в сучасності, боїмося говорити і піднімати складні питання. Ми їх частково беремо, проте багато з них замовчуються. Відбувається... своєрідна тривіалізація нашого культурного минулого", - сказала Гундорова.

Вона зазначила, що з одного боку суспільство хоче зрозуміти його із сучасної сторони, з точки зору людського життя, яке близьке. А з іншого - люди не хочуть бачити його в усіх його стражданнях та суперечностях.

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Як повідомляв Укрінформ, МКІП ініціювало проведення семи круглих столів у різних містах України - Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві. Українські науковці дискутують про культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію.