У суспільстві відбувається своєрідне спрощення культурного минулого - експертка
Про це сказала професор, літературознавець, культуролог, член Шевченківського комітету Тамара Гундорова на сьомому Національному круглому столі на тему "Мистецтво", ініційованому Міністерством культури та інформаційної політики, що відбувається у Полтаві, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми справді живемо у світі, який переповнений травмами, травми сучасні екранують минулі. І ми до певної міри, коли говоримо про минуле, якось застрягаємо в сучасності, боїмося говорити і піднімати складні питання. Ми їх частково беремо, проте багато з них замовчуються. Відбувається... своєрідна тривіалізація нашого культурного минулого", - сказала Гундорова.
Вона зазначила, що з одного боку суспільство хоче зрозуміти його із сучасної сторони, з точки зору людського життя, яке близьке. А з іншого - люди не хочуть бачити його в усіх його стражданнях та суперечностях.
Як повідомляв Укрінформ, МКІП ініціювало проведення семи круглих столів у різних містах України - Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві. Українські науковці дискутують про культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію.