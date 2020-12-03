Медичний сервіс Helsi запустив мобільний додаток

Електронний медичний сервіс Helsi (helsi.me) запустив офіційний мобільний додаток.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Сервіс допомагає отримати швидкий доступ до всіх медичних послуг онлайн: знайти лікаря за спеціалізацією, прізвищем чи назвою медзакладу та записатися до нього... Наприклад, тільки сімейних лікарів у системі вже понад 12 тисяч, а це фахівці, до яких пацієнти звертаються в першу чергу», - йдеться у повідомленні.

У додатку можна ознайомитися з усіма послугами закладів охорони здоров’я чи клінік, обравши найоптимальніші для себе за місцем розташування та вартістю послуг.

За задумом розробників, система Helsi продовжить інтегрувати нові сервіси у додатку, серед яких запропонує телемедичні консультації. Планується, що згодом через відеозв’язок пацієнт зможе отримати лікарську консультацію, продемонструвати симптоми, розповісти про перебіг хвороби та отримати висновок фахівця. Додатково перед прийомом пацієнт та лікар двічі отримають електронне нагадування – за день до прийому та у день прийому – аби вчасно провести відеоконсультацію.

Розробники додатку радять за можливості оновлювати його частіше, адже кожна версія буде містити в собі важливі зміни:

- запрацюють телемедичні консультації;

- буде доступним перегляд результатів прийому: пацієнт після відвідування лікаря зможе переглянути діагноз, призначене лікування, виписані рецепти та направлення. Протягом 14 днів після візиту можна залишити відгук про лікаря та прийом за кількома критеріями. На підставі відгуків формується рейтинг лікаря;

- буде доступним сервіс «Ліки онлайн» із простим алгоритмом дій пацієнта: записався на прийом, відвідав лікаря, лікар встановив діагноз, призначив лікування, виписав рецепт, знайшов ліки та забронював, далі отримує нагадування, що треба приймати ліки.

Додаток Helsi.me доступний:

на iOS: https://apps.apple.com/us/app/helsi-me/id1536904940

на Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=helsi.me

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Медична система Helsi працює з 2016 року, щодня через сайт helsi.me 210 000 пацієнтів записуються на прийом до лікаря. Система підключена до eHealth та надає функціонал для участі в реформі. Системою користуються понад 1 100 закладів охорони здоров’я, 21 000 лікарів по всій Україні. Розробники додатку прогнозують, що він має потенціал до збільшення аудиторії пацієнтів мінімум утричі вже за перший рік роботи.