У Польщі на будівництві загинув українець

У місті Озімек, що на заході Польщі, під час будівельних робіт загинув громадянин України.

Як повідомив кореспондентові Укрінформу прес-офіцер Пожежної служби Опольського воєводства Лукаш Новак, на чоловіка впала залізобетонна конструкція сходів.

За словами речника, інформація про трагедію надійшла до рятувальників о 07:35 за київським часом. Залізобетонна конструкція сходів, яка переміщувалася за допомогою підйомного крана, зірвалася з тросів і впала просто на українця.

Рятувальники, які прибули на місце події, констатували смерть чоловіка.

Причини трагедії з'ясовують поліція, прокуратура і Державна інспекція праці.

Як повідомлялося, за даними Головного статистичного управління РП, на кінець 2019 р. в Польщі перебувало 1,3 млн українців.

Фото: inpoland.net.pl